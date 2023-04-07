بايدن يلاحق قطعة نقدية للإمساك بها بعد سقوطها منه خطأ

أسقط الرئيس الأميركي جو بايدن قطعة نقدية عن طريق الخطأ، ثم لاحق هذه القطعة التي تستخدم للتحدي، والتي تحركت مبتعدة عنه، الإثنين الماضي، عندما كان يتبادل الهدايا مع أحد كبار الضباط. وانحنى بايدن لالتقاط القطعة، بعد أن فشل في مناولتها للضابط الطيار في سلاح الجوي الأميركي، العقيد إيثان هنكنيز. ورحب بالضابط الكبير قبل المحادثة مع مجموعة مينوسوتا في مطار مينوسوتا-سان بول الدولي.

وقدم بايدن العديد من العملات المعدنية الرئاسية كهدايا لشخصيات عدة خلال فترة رئاسته، بمن فيهم البابا فرنسيس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال الرئيس للبابا خلال زيارته للفاتيكان في أكتوبر 2021 «أعرف أن ابني أراد مني أن أقدم لك هذه القطعة النقدية، لأنه في الوجه الآخر للقطعة النقدية يوجد صورة لولاية ديلاوير، والوحدة 261 من الجيش التي كان يخدم فيها ابني»، وخلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، قدم له بايدن قطعة نقد التحدي مقابل الوسام الذي قدمه هذا الأخير لبايدن. وقدم بايدن قطع نقدية للرياضيين أيضاً.

وفي ديسمبر الماضي، أثار بايدن المخاوف على وضعه الصحي، عندما تحدث بصوت أجش وسعل خلال طريقه لإلقاء خطاب حول الاقتصاد. وأصدر البيت الأبيض في ذلك الحين بياناً عن طبيبه كيفين اوكونور، لطمأنة الشعب الأميركي أن الرئيس أصيب بنزلة برد عادية. وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن أن بايدن في حالة صحية جيدة، في الوقت الذي يستعد فيه للإعلان عن حملته الانتخابية لانتخابات 2024 الرئاسية.

• قدم بايدن العديد من العملات المعدنية الرئاسية كهدايا لشخصيات عدة خلال فترة رئاسته، بمن فيهم البابا فرنسيس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.