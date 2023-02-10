الرئيس الأوكراني يتجاهل البروتوكول الأمني كي يعانق صحافية أوكرانية

تجاهل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي البروتوكول الأمني وقام بمعانقة صحافية أوكرانية كانت قد استجوبت بقسوة رئيس حكومة بريطانيا ريشي سوناك عن الطائرات المقاتلة التي يجب إرسالها إلى كييف، وكذلك عن غسل الأموال الروسية، دون أن تحصل على جواب شاف لها.

ولكن زيلنسكي لم يتردد لحظة واحدة عندما طلبت منه أن يعانقها وترك مكانه وتقدم نحو الصحافية الأوكرانية ناتاليا غونشاروف، وعانقها. وعندما سألتها صحيفة الميرور عما إذا كان العناق جيداً أجابت الصحافية «إنه الأفضل»

وخلال هذه الزيارة قال الزعيم الأوكراني إنه سيقوم بتعزيز الدبلوماسية الأوكرانية من أجل تمهيد الطريق كي تقدم المملكة المتحدة طائرات يايفون إلى كييف، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يعتمد كلياً على لندن. وقال الرئيس زيلنسكي عبر المترجم في مؤتمر صحافي «عندما يتعلق الأمر بطائرات تايفون، فإن ذلك لا يتعلق كله بقرار بريطانيا العظمى. وسأعمل بهذا الاتجاه لأنها الطريقة التي تمكنا من خلالها من تغيير الكثير من الأشياء».

وقال زيلنسكي في الرد على سؤال سوناك الذي قال كم سيستغرق تدريب طياريكم حتى يصبحوا قادرين على قيادة طائرة تايفون بدءاً من الصفر؟ قال زيلنسكي «لا أدري ربما تستغرق ثلاث سنوات، أو ما شابه»، مضيفاً «نحن سنرسل لكم طيارين بدأوا التدريب على طائرة تايفون منذ سنتين ونصف».

وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية لزيلنسكي خارج أوكرانيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا بعد أن قام بزيارة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.