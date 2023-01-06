نادل يصدم تشارلز الثالث ويعتذر: «آسف أيها الملك»!

عندما كان الملك تشارلز الثالث في حانة «مايفير» مع زوجته كاميلا، قبيل يوم الكريسماس، اصطدم به أحد الندلاء، ثم اعتذر له بسرعة، قائلاً «عفواً أيها الملك»، بدلاً من أن يقول له «يا صاحب الجلالة».

وحدث ذلك قبل أيام من سفر الملك تشارلز إلى ساندرنغام في قرية نورفولك على الساحل الغربي الإنجليزي، حيث أمضى فترة الكريسماس مع بقية العائلة الملكية.

وقال أحد أصدقاء الملك لصحيفة ديلي ميل «حضر الملك وزوجته حفلاً في الحانة، وكان النادل يحمل صينية كبيرة، تحوي الكثير من المقبلات التي جاء بها من المطبخ. وقام بفتح الباب مستخدماً كتفه، لأنه كان يحمل الصينية الثقيلة بيديه الاثنتين، ثم اصطدم بشخص. ودار حول نفسه، وذهل عندما نظر إليه، وعرف أنه الملك تشارلز الثالث، فاعتذر منه فوراً وهو يشعر بالذهول (آسف أيها الملك)».

وأضاف هذا الصديق «لقد أبلغه رئيسه في العمل أن الملك اعتبر ما حدث مضحكاً فعلاً، وكانت أول مرة يدعوه أحدهم بلقب (ملك)، ثم قال له: في المستقبل إذا التقيت مع الملك عليك أن تدعوه (صاحب الجلالة)».

وجاءت هذه الحادثة بعد عام صعب بالنسبة لتشارلز، حيث توفيت والدته الملكة اليزابيث في سبتمبر الماضي، وتلا ذلك خلافته لها، ولكنه كان يبدو في مزاج جيد في فترة الكريسماس، حيث شوهد وهو يضحك، ويتبادل النكات مع العديد من العامة، خارج ساندرنغام خلال تلك الفترة.

وستجري الاستعدادات خلال الأشهر المقبلة، من أجل حفل تنصيبه على العرش، الذي سيكون في ويستمنستر آبي، حيث مقر البرلمان البريطاني، في السادس من مايو المقبل. وسيكون هذا أول تتويج لملك بريطاني طوال حياة تشارلز بالنظر إلى أن أمه بقيت في الحكم لمدة 70 عاماً، حيث جرى تتويجها في العرش البريطاني في عام 1952.