رئيس الوزراء الأسترالي يصطدم بطفل في مباراة أطفال لكرة القدم

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «ديلي ميل»

سقط رئيس الحكومة الأسترالية، سكوت موريسون، فوق أحد الأطفال، عندما اندفع وهو يشارك في مباراة كرة قدم للأطفال، وهو الأمر الذي قام به رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، في طوكيو، أثناء مشاركته في مباراة لرغبي الأطفال قبل سبع سنوات.

وحدث ذلك عندما كان رئيس الوزراء الأسترالي موريسون، في زيارة لنادي ديفونبورت الرياضي بولاية تسمانيا الأسترالية، إذ قرر الانضمام إلى المباراة الدائرة، وهو لايزال يرتدي بدلته الرسمية. وبعد اصطدامه بأحد الأطفال ووقوعه على الأرض، نهض واعتذر من الطفل، وكرر عبارته التي قالها في وقت سابق، مازحاً مع الطفل، إنه مثل «الجرافة» سياسياً.

وردد سلوك موريسون مع هذا الطفل صدى ما فعله جونسون قبل سبع سنوات مع طفل ياباني، يبلغ من العمر 10 سنوات، خلال مباراة رغبي في الشارع بالعاصمة اليابانية طوكيو، عندما كان محافظاً لمدينة لندن. واندفع جونسون بقوة في المباراة، واصطدم بأحد الأطفال وأوقعه أرضاً، بينما كان يحاول التباهي بمهاراته في لعب الرغبي.

وتصدرت مزحة السيد موريسون، عندما قال إنه مثل الجرافة سياسياً، عناوين الصحف خلال حملته الانتخابية، حيث أشار المراقبون إلى أنه يحتاج إلى معجزة للبقاء في السلطة. أما جونسون فقد ارتكب هذا الخطأ مع الطفل الياباني عام 2015، عندما كان يدخل العام الأخير في الفترة الثانية لعمله كمحافظ لمدينة لندن، قبل مغادرته المنصب وخلفه المحافظ الحالي صديق خان.

وقالت امرأة العام السابقة الأسترالية لعام 2021 غريس تيم، إنها تأملت أن يكون الطفل الذي اصطدم برئيس الحكومة بخير، وأنه لم يتأثر، وأضافت «على الرغم من أنني أحب زلات السياسيين، إلا أنني لم أفكر إلا في الطفل الذي سقط على الأرض».

وكان من الواضح أن الطفل الذي اصطدم به موريسون لم يتضرر في الحادث، بخلاف الطفل الذي صدمه جونسون، وقال إنه شعر بـ«بعض الألم» عندما سقط على الأرض، ولكنه قال في ما بعد إنه أمر لطيف أن التقي مع محافظ لندن. واعتذر جونسون بعد الحادث، وقال مازحاً كما تقول أغنية لفرقة موسيقى بريطانية «لقد نهض الولد مرة ثانية».

وكما هي الحال لدى جونسون، رأى موريسون الجانب المضحك في الحادث، وقال للحضور مازحاً، إنه ربما يكون قادراً على تقديم المساعدة في أعمال البناء على الأرض.

وقال موريسون إن صفاته الشبيهة بالجرافة، لعبت دوراً مهماً بالنسبة له كزعيم سياسي، خصوصاً مع العوامل العالمية مثل الصين، وجائحة «كورونا»، التي كان لها وقع ثقيل على أستراليا.

وكان موريسون قد وعد أخيراً بأن يغير صفاته الشبيهة بالجرافة، ويصبح أكثر قدرة على الاستماع للأستراليين، وأضاف أنه يمتلك ما يحتاج إليه لمواصلة قيادة الدولة.

واعتبر رئيس الحكومة انتصاره في انتخابات عام 2019 بمثابة معجزة. وتشير استطلاعات الرأي العام الأسترالي إلى أنه سيحتاج إلى معجزة أخرى كي يظل في السلطة.

• الطفل الذي اصطدم به موريسون لم يتضرر في الحادث، بخلاف الطفل الذي صدمه جونسون، وقال إنه شعر بـ«بعض الألم» عندما سقط على الأرض.

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