1402 مشاركة في تحدي «المبتكرون الصغار»

شارك 1402 طالب وطالبة، من صفوف الروضة حتى الرابع، على مستوى الدولة في تحدي «المبتكرون الصغار»، ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي انطلق، أمس، في مدينة العين، ويستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، حيث قدموا أفكارهم في منافسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأظهروا قدرة على الإبداع وحل المشكلات والعمل الجماعي.

وقال طلبة مشاركون لـ«الإمارات اليوم» إن التحدي يتيح لهم التعبير عن أفكارهم، واختبار قدرتهم على الإبداع وحل المشكلات والعمل الجماعي، واكتشاف مواهبهم العلمية في سن مبكرة

وقال معلمون ومشرفون ومحكّمون إن التحدي يقيس قدرة الطلبة على الإبداع وحل المشكلات والتواصل والعمل الجماعي، ويتيح اكتشاف مواهبهم العلمية في سن مبكرة، مؤكدين أهمية دور الأسرة والمدرسة في تشجيع أفكار الأطفال ومساعدتهم على مواصلة مسيرة الابتكار.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» سباق براعم الإمارات «المبتكرون الصغار» الذين يخوض منافسات فردية وجماعية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تستهدف تقييم الإبداع والتواصل والعمل الجماعي والتكيّف، في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إذ تفتح مشاركة هذه الفئات العمرية باباً لمناقشة كيفية اكتشاف الموهبة قبل أن يمتلك الطفل لغة علمية متقدمة، ودور المدرسة والأسرة في تحويل فضوله إلى محاولات وتجارب، مع الحفاظ على أصالة فكرته ومنحه مساحة للتعبير عنها، بعيداً عن تدخل الكبار في تنفيذها نيابة عنه.

وقال طالب الصف الثالث زايد ماهر: «أحب أن أجرب الأشياء بنفسي، وأعرف لماذا تنجح أحياناً ولا تنجح أحياناً أخرى. وإذا لم تنجح فكرتي، أريد أن أغيّر فيها وأحاول مرة ثانية». وأضاف: «أتمنى أن أتعرف إلى أطفال لديهم أفكار مختلفة، وأن أشرح لهم فكرتي وأسمع اقتراحاتهم. ربما أتعلم منهم شيئاً يساعدني على تحسينها».

وقالت الطالبة في الصف الرابع، جود أبوعمر، إنها تتطلع إلى تجربة تختبر فيها قدرتها على التفكير مع الآخرين وتوضيح أسباب اختيارها للحل، مضيفة: «أحب الفوز، لكنني أريد أيضاً أن أعرف كيف أجعل فكرتي أفضل، وكيف أستفيد من رأي شخص يرى المشكلة بطريقة مختلفة».

وتابعت: «عندما نعمل في فريق أتمنى أن يكون لكل واحد دور، وأن نسمع بعضنا قبل أن نختار الفكرة التي سنجربها».

وقال طالب الصف الرابع سالم المنصوري: «أحب أن أصنع أشياء بيدي، وإذا وقعت أو لم تعمل أحاول مرة ثانية، وأريد أن أُري الأطفال ما صنعته». وأضاف: «أتمنى أن أجرب أشياء جديدة وأتعرف إلى أصدقاء. وإذا لم أفهم المطلوب سأسأل، ثم أحاول بنفسي».

وأوضحت الطالبة في الصف الثالث، ميرة الكتبي: «أحياناً تكون عندي فكرة، وعندما أجربها أكتشف أنها تحتاج إلى تغيير. أحب أن أختار أشياء مختلفة وأرى أيها يعمل أفضل».

وقال الطالب في الصف الثالث، أحمد فؤاد: «أريد أن أسمع أفكار الأطفال الآخرين، فقد يفكر أحدهم في شيء لم أنتبه إليه. وعندما نعمل معاً، أحب أن يكون لكل واحد منا دور».

وأضافت الطالبة في الصف الثالث، دانا فيصل الراشدي: «أتطلع إلى اختبار أفكاري وشرحها أمام الآخرين. أريد الفوز، لكنني أريد أيضاً أن أعرف ما الذي يمكنني تحسينه، وأن أعود من التجربة بفكرة جديدة أعمل عليها».

دعم يحفظ دور الطفل

وقالت ولية الأمر، أم زايد ماهر، إن الأسرة تستطيع تشجيع الابتكار عبر الإنصات إلى أسئلة الأبناء وتوفير أدوات بسيطة وآمنة، ومنحهم وقتاً للاختيار والتجريب، مع تجنب تحويل المساعدة إلى تنفيذ الفكرة بالكامل.

وأضافت أن دور ولي الأمر يشمل مساعدة الطفل على وصف ما يريد فعله، وطمأنته إلى أن الخطأ جزء من المحاولة، موضحة أن الحرص على تقديم عمل مثالي قد يدفع بعض الأسر إلى التدخل بصورة تقلل دور الطفل وفرصته في التعلم. وأكدت أهمية تهيئته للمشاركة دون تحميله توقعات أكبر من عمره، أو ربط تقديره لذاته بالحصول على ميدالية، بحيث يشعر بأن جهده وأسئلته ومحاولاته موضع اهتمام، مهما كانت النتيجة.

وقال ولي أمر أحد الطلاب بالصف الثالث، إن ما ينتظره من التجربة يتجاوز الترتيب التنافسي إلى ملاحظة قدرة ابنه على التعبير عن فكرته، والتعاون، والتعامل مع سؤال جديد أو محاولة لم تنجح.

وأضاف أن الحوار بعد المشاركة ينبغي أن يركز على ما تعلمه الطفل، وما أثار اهتمامه، وما يرغب في تجربته لاحقاً، مع تجنب المقارنة بالآخرين، وإبراز التقدم الذي حققه قياساً إلى أدائه السابق.

وقالت معلمة رياض أطفال، زينة علوان، إن اكتشاف الموهبة يبدأ بملاحظة أسئلة الطفل وطريقته في التعامل مع الأشياء، وقدرته على اقتراح استخدام مختلف أو البحث عن تفسير لما يراه، موضحة أن بعض الأفكار التي تبدو بسيطة للكبار تحمل مؤشرات تستحق المتابعة والتشجيع.

وأضافت أن دور المعلمة يتمثل في إتاحة فرصة للتجريب، وطرح أسئلة تساعد الطفل على وصف توقعاته ومقارنة ما حدث بما تصوره، بدلاً من توجيهه مباشرة إلى إجابة محددة، مشددة على أهمية أن يظل الطفل صاحب المحاولة وقادراً على شرحها بلغته.

وأشارت إلى أن التعبير عن الفكرة يختلف من طفل إلى آخر؛ فقد يستخدم أحدهم الكلام، ويستعين آخر بالرسم أو الإشارة أو نموذج بسيط، ما يستدعي تنويع وسائل الدعم، وتجنب ربط القدرة على الابتكار بالطلاقة في الحديث وحدها.

من المعرفة إلى التطبيق

وأوضحت أن التحديات العلمية تتيح للطالب الجمع بين مهارات يدرسها في مواد مختلفة؛ إذ يحتاج إلى فهم المطلوب، والملاحظة والمقارنة، واستخدام العدد والقياس عند الحاجة، ثم ترتيب أفكاره وتفسير ما توصل إليه.

وأضافت أن القيمة التعليمية تتضح عندما ينتقل الطفل من معرفة المعلومة إلى استخدامها، ويستطيع تفسير اختياره وتعديل محاولته، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمنح المعلم صورة عن طريقة تفكيره والجوانب التي تحتاج إلى دعم. وبيّنت أن التحضير للمنافسات ينبغي أن يقوم على مواقف متنوعة وأسئلة مفتوحة تناسب العمر، دون تلقين إجابات محفوظة أو إعداد عرض يتجاوز فهم الطفل، مؤكدة أن قدرة الطالب على شرح محاولة بسيطة أهم تربوياً من تقديم نموذج متقن لا يعرف كيف أُنجز.

فئات وتقييم

وبحسب المنصة الرسمية، يستهدف التحدي الطلبة من الروضة الأولى حتى الصف الرابع في العام الدراسي 2026–2027، ويتوزع على ثلاث فئات عمرية، بأنشطة تراعي مراحلهم النمائية.

وشملت إجراءات المشاركة ترشيح المدارس للطلبة، وتقديم مقطع مصور لكل مرشح يُظهر التفكير الابتكاري ومهارات التواصل والعرض المناسبة لعمره.

وحددت آلية التأهيل المنشورة اختيار أفضل 50 طالباً من كل فئة للمرحلة الحضورية، مع 10 طلبة احتياط لكل فئة، أي نحو 150 متأهلاً و30 احتياطاً وفق الخطة، من دون اعتبار هذه الأعداد حصيلة نهائية للحضور.