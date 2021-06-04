علامات استفهام تحوم حول بدل وجبات إفطار رئيسة وزراء فنلندا

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■ عن «بلوتيكو»

تعرضت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، لتحقيق جديد، يوم الاثنين الماضي، بشأن زيادة قيمة بدل الطعام، الذي تحصل عليه لتغطية كلفة وجبات الإفطار في مقر إقامتها الرسمي، وقالت صحيفة «التاليهتي» الفنلندية اليومية، في تقرير جديد في وقت متأخر من يوم الأحد، إن البدل تم رفعه من 300 إلى 850 يورو شهرياً، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف، وتساءل التقرير عما إذا كانت مارين تستحق هذا البدل بالفعل.

وفي بيان صحافي، صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين، أكد مكتب رئيسة الوزراء أنه من يناير 2020 إلى مايو 2021، كانت كلفة استخدام مارين لخدمات التموين بعد إقامتها في مسكن رسمي، 14 ألفاً و363.20 يورو، أو 845 يورو كمتوسط شهرياً.

وجاء في البيان أن «هذا المبلغ يشمل كلاً من وجبات الإفطار والوجبات الباردة»، وقالت مارين إنها تلتزم بالقواعد الخاصة بالمطالبة بالبدل، كما تم شرحها لها عندما تولت المنصب في عام 2019.

وقالت لإذاعة «واي إل آي» في وقت سابق يوم الإثنين: «ليس لدي أي فكرة بالطبع عن مدى شفافية بدل الإفطار»، وأشارت إلى أن العديد من رؤساء الوزراء السابقين قد استفادوا منه أيضاً، لكنها قالت إنها ستعيد النظر في القواعد وتحديثها إذا لزم الأمر.

وقالت شرطة هلسنكي، يوم الجمعة، إنها قررت التحقيق في هذه الادعاءات، لمعرفة ما إذا كان قد حدث أي خطأ، وقالت الشرطة أيضاً إن التحقيق سيبحث في تصرفات طاقم مارين وليس رئيسة الوزراء نفسها. وفي مذكرة منفصلة يوم الاثنين، قالت مارين إنها تريد أيضاً تبديد مزاعم بأن مالاً عاماً قد أنفق على حفل زفافها الذي أقيم العام الماضي، ولم يتضح ما المزاعم التي كانت تشير إليها، وقالت في تغريدة: «لقد دفعنا جميع نفقات زفافنا من مالنا الخاص».

وكما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا، فقد طالت فضائح النفقات رؤوساً سياسية كبيرة في فنلندا في الماضي، حيث استقالت وزيرة المالية، كاتري كولموني، بعد أن أثيرت أسئلة حول الأموال العامة التي أنفقتها على التدريب الإعلامي، لكن الخبراء يقولون إن علامات الاستفهام المثارة بشأن بدل طعام مارين من غير المرجح أن تكلفها وظيفتها.

ويقول أستاذ العلوم السياسية بأكاديمية «أبو» الفنلندية، كيمو غرونلوند، لإذاعة «واي إل آي»: «شخصياً أعتقد أن المبالغ التي تم التصرف فيها حتى الآن صغيرة جداً»، ويضيف: «لقد قالت إنها ستدفع من الآن فصاعداً ثمن وجبات الإفطار الخاصة بها».

• قالت مارين إنها تلتزم بالقواعد الخاصة بالمطالبة بالبدل، كما تم شرحها لها عندما تولت المنصب في عام 2019.

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