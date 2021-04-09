مايك بنس يعتزم نشر مذكراته في 2023

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يعتزم نائب الرئيس الأميركي السابق، الجمهوري مايك بنس، الذي يرجح أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2024 في الولايات المتحدة، نشر الجزء الأول من سيرته الذاتية في 2023، حسبما أعلنت دار النشر سايمن أند شاستر الأربعاء.

وكتب مقدم البرامج الإذاعية السابق الذي درس الحقوق في بيان «أنا ممتن لأنني تمكنت من تقديم قصة حياتي لخدمة الأميركيين، من الكونغرس إلى منصب حاكم ولاية إنديانا، ثم نائب رئيس الولايات المتحدة» بين 2017 و2021.

وقال مسؤول في دار النشر، في البيان نفسه، إن «سيرته الذاتية التي تكشف الكثير ستكون وثيقة بين الأعمال المتعلقة بواحدة من أهم الولايات الرئاسية في التاريخ الأميركي».

وسيتحدث مايك بنس عن حياته وعمله و«تجربته كمسيحي»، بالإضافة إلى «اللحظات الحاسمة العديدة» لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حسب دار النشر التي أوضحت أنها وقعت عقداً لكتابين لبنس. وأضافت «من المقرر حالياً نشر الكتاب الأول في 2023».

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن قيمة العقد تراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار.

وبنس كان وفياً لترامب طوال ولايته، وكان في الكابيتول (مبنى الكونغرس)، في السادس من يناير، عندما اقتحم الموقع أنصار الرئيس الجمهوري الذين كانوا ينكرون هزيمته في الانتخابات. وتم إجلاء نائب الرئيس بشكل عاجل خلال هذا الهجوم غير المسبوق، الذي وقع خلال تصويت لتأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن. وطالب متظاهرون حينذاك بـ«شنق مايك بنس» الذي رفض، قبل فترة وجيزة، تلبية طلب ترامب معارضة المصادقة على فوز بايدن.

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