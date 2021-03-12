تمثال صيني لدونالد ترامب بـ 150 دولاراً أميركياً

المصدر: ترجمة:ع.خ عن «الغارديان»

ربما يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تلاشى بعيداً عن أذهان الشعب الصيني بعد تركه لمنصبه، ولكن يبدو أن الأمر خلاف ذلك، حيث عرض أحد رجال الأعمال الصينيين تمثال دونالد ترامب على شكل بوذا مستغرقاً في تأملاته على منصة صينية للتسوق عبر الإنترنت، تحت شعار «اجعل شركتك عظيمة مرة أخرى!».

ويقول البائع، الذي عرض تمثال ترامب على المنصة التجارية إن ترامب يعرف البوذية أفضل من أي شخص آخر. ويبلغ سعر تمثال ترامب، المدرج في منصة التجارة الإلكترونية الصينية «تاوباو»، 999 يوان صيني (110 جنيهات إسترلينية /‏‏‏ 150 دولاراً أميركياً) للقطعة الصغيرة، التي يبلغ ارتفاعها 1.6 متر. ويتوافر إصدار أكبر بطول 4.6 أمتار مقابل 3999 يوان (440 جنيهاً إسترلينياً /‏‏‏ 610 دولارات أميركية).

ويقول البائع إن فكرة تمثال ترامب على شكل بوذا تذكره بشعار ترامب «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وكثيراً ما ادعى الرئيس الأميركي السابق أنه يعرف الأشياء أكثر من أي شخص آخر، لذلك قام البائع بتكييف الفكرة إلى شيء تأمله الشركات الصينية: «اجعل شركتك عظيمة مرة أخرى».

ويقول أيضاً «معظم الناس اشتروا التمثال من أجل المتعة فقط»، مشيراً إلى أنه صنع 100 قطعة وباع العشرات منها بالفعل. وقال مشتر من شنغهاي، طلب عدم ذكر اسمه، إنه اشترى أحد التماثيل بعدما رأى المنتج في «وي تشات». وأضاف «اشتريته ووضعته على مكتبي في المنزل كديكور».

ويعكس التمثال ترامب وهو غارق في تأملاته، طاوياً يديه في حضنه بينما إبهاماه متجهان للخارج، وهذا الوضع يتخذه البوذيون خلال التأمل، وربما أصبح هناك متسع للوقت لترامب لممارسة هذه الرياضة الدينية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير والإقامة في منتجعه مارالاغو في فلوريدا.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم رئيس الولايات المتحدة السابق، الذي خضع للمساءلة مرتين، على هيئة بوذا. وتتوافر هذه التماثيل باللون البرتقالي اللامع المطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد على موقع الحرف اليدوية «ايتسي».

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