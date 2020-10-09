المغنية تايلور سويفت تعلن تأييدها لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت عن تأييدها لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتنافس بايدن، ومعه كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس، للتغلب على الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت سويفت لمجلة «V»: «سأصوت بفخر لجو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية هذا العام. تحت قيادتهما، أعتقد أن أميركا ستكون لديها فرصة لتبدأ عملية التعافي التي تحتاج إليها بشدة».

وأضافت «التغير الذي نحتاجه بشدة هو انتخاب رئيس يعترف بأن أصحاب البشرة غير البيضاء يستحقون أن يشعروا بالأمان، وأن يتم تمثيلهم، وأن النساء تستحق حق اختيار ما يحدث لأجسادهن، وأن المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسياً يستحقون أن يتم الاعتراف بهم واحتواؤهم».

وأوضحت «الجميع يستحق حكومة تتعامل مع المخاطر الصحية العالمية بصورة جدية وتعطي أولوية لحياة المواطنين. الوسيلة الوحيدة لكي نبدأ في جعل الأمور أفضل هي اختيار قادة على استعداد لمواجهة هذه القضايا والتوصل الى سبل للتعامل معها».

ونشرت سويفت في تغريدة رابط لمجلة «V»، وكتبت «لقد تحدثت مع المجلة بشأن سبب اعتزامي التصويت لمصلحة جو بايدن لشغل منصب الرئيس».

وردّ بايدن في تغريدة قائلاً: «تايلور أشكرك على دعمك ولحديثك في هذا الوقت الحاسم من تاريخ بلادنا».

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