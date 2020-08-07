«فيس بوك» و«تويتر» يحذفان فيديو لترامب عن «كوفيد-19»

المصدر: واشنطن - رويترز

حذفت شركة «فيس بوك»، أول من أمس، تسجيلاً مصوراً نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال «محصنون تقريباً» ضد مرض «كوفيد-19»، وقالت الشركة إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم «فيس بوك»: «هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض (كوفيد-19)، وهو ما يعد انتهاكاً لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بـ(كوفيد-19)».

وأضاف المتحدث أن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها شركة التواصل الاجتماعي منشوراً لترامب، بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.

ونشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها على «تويتر»، شاركها الرئيس، تحتوي على الفيديو. لكن «تويتر» أخفت التغريدة لاحقاً أيضاً لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.

واتهمت حملة ترامب الشركتين بالتحيّز ضد الرئيس، قائلة إن ترامب ذكر حقيقة.

وقالت كورتني باريلا المتحدثة باسم الحملة: «شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي من يقرر الحقيقة».

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضّع أصيبوا أيضاً بالمرض، ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لآخرين.

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