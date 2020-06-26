أحد كاتمي أسرار بوتين السابقين ينشر صوراً نادرة لبناته

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■عن «الصن»

نشر أحد خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صوراً عن بناته من ألبومه الخاص، لم تنشر من قبل، فيما يبدو انتقاماً من بوتين، بسبب إحدى القضايا القانونية التي رفعها ضد الدولة الروسية لكنه خسرها، ومعروف عن بوتين تكتمه الشديد في شؤونه العائلية، ولا يسمح لشخص بنشر شيء عن أسرته أو أبنائه أو زيجاته. ونشر هذه الصور أحد كاتمي سر بوتين السابقين وأحد خصومه الحاليين، سيرغي بوغاتشيف، (57 عاماً)، بعد أن خسر قضية قانونية هذا الأسبوع بقيمة 11.6 مليون جنيه إسترليني، رفعها ضد الدولة الروسية في محكمة تحكيم في باريس.

وخلال مسيرته السياسية الطويلة، أبقى بوتين أطفاله دائماً، وهم الآن في الثلاثينات من أعمارهم، بعيداً عن الأضواء، ولم يسمح لأحد بدسّ أنفه في شؤونهم الخاصة، ونادراً ما يتحدث عنهم.

وتكشف الصور بنتين من بنات بوتين داخل الكرملين وفي المنزل الريفي لبوغاتشيف، الذي يعيش الآن في المنفى، ومعظم هذه الصور تم التقاطها لهما وهما بصحبة ابني بوغاتشيف، فيكتور وألكسندر. وتظهر في الصور أيضاً زوجة بوتين آنذاك، ليودميلا أوشيرتنايا، التي طلقها عام 2014.

وتظهر في لقطة أخرى مكتبة بوتين في الكرملين، وصور أيضاً وهن يلعبن البلياردو على طاولة استخدمها ذات مرة الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف، كما نشر بوغاتشيف صوراً لهن في حفلة خاصة مع فرقة البوب الروسية ستريليكي، والتي يطلق عليها غالباً اسم سبايس غيرلز الروسية.

وفي الوقت الراهن تستخدم ابنة بوتين، ماريا، (35 سنة)، لقب فورونتسوفا، وتشرف على مؤسسة للبحوث الطبية وهي خبيرة في التقزم، وفقاً للتقارير، ويُعتقد أنها متزوجة برجل أعمال هولندي ولديها عائلة، ولا يُعرف عنها إلا القليل، ولكن يقال إنها من محبي البرنامج التلفزيوني «بريطانيا الصغرى»، وتقول إن كتابها المفضل هو «مذكرات الغيشا» لآرثر جولدن.

وتحولت كاترينا، (33 عاماً)، المعروفة باسم عائلة جدتها لأمها، تيخونوفا، من كونها راقصة «روك آند رول» إلى صاحبة مبادرة في الذكاء الاصطناعي، وقد اكتسبت اهتماماً في السابق بتقديمها سلسلة من العروض الرائعة في مسابقات الرقص الاكروباتي، وحصلت في ما بعد على دكتوراه رفيعة من جامعة موسكو المرموقة بعد إكمالها دراسة حول مساعدة رواد الفضاء والطيارين في توجيه أنفسهم في الظروف الصعبة، وكانت متزوجة سابقاً من أصغر ملياردير روسي، كيريل شامالوف، (38 عاماً)، لكنها طُلقت منه الآن.

وقال بوتين ذات مرة عن ماريا وكاترينا: «إنهما تتخذان الخطوات الأولى في حياتهما المهنية، وتحرزان تقدماً جيداً، لكنهما لا تشاركان في الأعمال أو السياسة». ويضيف «ولم تكونا أبداً نجمتين في طفولتهما، ولم تسلط عليهما الأضواء، وتعيشان حياتهما العادية فقط». ويختتم بقوله «إنهما تعيشان في روسيا، ولا تتلقيان أي تعليم في أي مكان آخر في العالم باستثناء روسيا».

وكان بوغاتشيف، السيناتور السابق وأغنى الأوليغارشية في روسيا، يُعرف سابقاً باسم «أمين سر» بوتين، ويزعم أن بوتين انقلب عليه بسبب علاقة بالكونتيسة ألكسندرا تولستوي، (46 عاماً)، وهي سيدة مجتمع بريطانية وعلى صلة بعيدة بالكاتب الروسي ليو تولستوي.

خلال مسيرته السياسية الطويلة أبقى بوتين أطفاله دائماً، وهم الآن في الثلاثينات من أعمارهم، بعيداً عن الأضواء، ولم يسمح لأحد بدسّ أنفه في شؤونهم الخاصة، ونادراً ما يتحدث عنهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news