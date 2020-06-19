السيدة الأميركية الأولى تعلّم ترامب كيف يكون لائقاً في أعين مشاهديه

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■عن «بيزنس إنسايدر»

تقدم السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، نصائح لزوجها الرئيس دونالد ترامب كي يبدو أكثر قبولاً في أعين مشاهديه عند التقاط الصور أو تقديم نفسه لضيوفه ومستمعيه بطريقة لائقه، وفقاً لكتاب عن السيدة الأولى على وشك الصدور. ويكشف الكتاب الجديد بعنوان «فن صفقتها.. القصة غير المروية لميلانيا ترامب»، للكاتبة الصحافية في «واشنطن بوست» ماري جوردان، عن العديد من الأفكار حول علاقة السيدة الأولى بزوجها.

وتدعي الكاتبة أن ميلانيا تدير المسرح الذي يظهر عليه الرئيس، وتستخدم تجربتها في العرض، بوصفها عارضة أزياء سابقة، لمساعدته على الظهور بشكل أكثر نحافة وأكثر تحديداً.

ونقلت صحيفة «ديلي بيست» مقتطفات من الكاتبة قولها، إن «ميلانيا قبل التقاط الصور لزوجها تطلب منه رفع ذقنه وتمديدها قليلاً، وتخبره بأنه يستطيع شد وتحديد عضلات وجهه بوضع لسانه على سطح فمه». وذكر الكتاب أيضاً أن ميلانيا تطلب من الرئيس الوقوف الى الخلف أكثر في الصور الجماعية لكي يبدو أنحف. وذكرت صحيفة «ديلي بيست» أيضاً أن ميلانيا قامت بتركيب أضواء احترافية في غرفة داخل البيت الأبيض يتم فيها التقاط الصور الرسمية لترامب.

ويقال إن تدخلات ميلانيا تتعدى العناية بمظهر الرئيس لتشمل مظاهر رسمية أيضاً. وتقول الكاتبة «في حفل العشاء الذي أقيم عام 2018 للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، سمعها البعض وهي تصدر تعليمات بشأن تحركات ترامب على المسرح».

ويسلط كتاب «فن صفقتها» الضوء أيضاً على علاقة ميلانيا ترامب المتوترة مع ابنة زوجها إيفانكا ترامب، وتفيد التقارير بأنها رفضت الانتقال إلى البيت الأبيض مباشرة بعد تنصيب زوجها رئيساً من أجل إعادة التفاوض بشأن وضعها هناك.

- في حفل العشاء الذي أقيم عام 2018 للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، سمع البعض ميلانيا وهي تصدر تعليمات بشأن تحركات ترامب على المسرح.

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