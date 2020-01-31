كيت وميغان لم تتحدثا مع بعضهما منذ خروج الأخيرة من لندن

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن - عن «ديلي إكسبرس»

قال مصدر مقرب من القصر الملكي إن زوجة الأمير هاري وكيت ميدلتون، زوجة شقيقه ويليام، لم تتحدثا مع بعضهما بعضاً منذ وصول الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل الى كندا الأسبوع الماضي. ويحاول هاري وزوجته البقاء بعيداً عن الأضواء في مقر إقامتهما الجديد.

ولطالما ظهرت شائعات حول علاقة المرأتين بأنها ليست على ما يرام، خصوصاً بعد أن قيل إن الأميرين الشقيقين هاري وويليام ليسا على وئام. ولكن ذلك لم يمنع من بقاء كيت وميغان على علاقة طيبة، خصوصاً بعد أن ظهرتا وتبدو على محياهما السعادة في بطولة ويمبلدون للتنس في الصيف الماضي.

ومن المؤكد أن الانسحاب المفاجئ للأمير هاري وزوجته ميغان من القاب العائلة الملكية يعني أن المرأتين لن تستطيعا رؤية بعضهما بعضاً إلا قليلاً جداً، خصوصاً بعد ان اختارت ميغان كندا مكاناً أساسياً لإقامتهما.

ومع بداية صيف هذا العام (2020) سيتوقف الأمير هاري وزوجته ميغان رسمياً عن تمثيل الملكة ولن يطلق عليهما بعد ذلك لقب «صاحب السمو الملكي». وعلى الرغم من أنه من غير الواضح متى ستعود ميغان مرة ثانية إلى المملكة المتحدة، إلا أن مصدراً مقرباً من العائلة أوضح أنها لم تتحدث مع كيت منذ مغادرتها لندن بداية الشهر الجاري. وقال المصدر: «كيت وميغان لم تتحدثا مع بعضهما منذ خروج الأمير هاري وزوجته من العائلة الملكية»، ووفق المصدر ذاته فان ميغان تشعر بسعادة غامرة بعد خروجها من العائلة الملكية. وأضاف المصدر «إنها تشعر بالحرية، وهي لم تكن أكثر سعادة مما هي عليه الآن».

- مع بداية صيف هذا العام سيتوقف الأمير هاري وزوجته ميغان رسمياً عن تمثيل الملكة.