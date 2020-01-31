مودي يتحدث عن عاداته الصحية للحفاظ على نضارته وشبابه

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن -عن «تلغراف»

يتميز رئيس الحكومة الهندي نارندرا مودي، البالغ عمره 69 عاماً، بصحة جيدة. وفي الأسبوع الماضي، وبينما كان يتحدث مع مجموعة من الأطفال الهنود الذين فازوا بجائزة لقاء قائد البلاد، كان من بين الأشياء التي تطرق اليها في اللقاء «نضارة» مودي وشبابه.

وقال مودي لأحد الأطفال المجتمعين حوله: «سألني أحدهم قبل سنوات عدة كيف أحافظ على وجهي نضراً وبراقاً»، وأضاف «كان جوابي بسيطاً، فقد قلت له إني أقوم بالتمارين الرياضية باستمرار وأنا أتعرق كثيراً اثناء ذلك، لدرجة أني أقوم بتدليك وجهي بقطرات التعرق، وهي تمنحني هذه النضارة».

وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو غريباً، إلا أن ثمة دليل على أن «المساج» بالتعرق يتميز بفائدة كبيرة. ويعتقد أطباء الجلد ان ثمة عامل ترطيب طبيعياً في التعرق، إضافة إلى انه يحوي مادة مضادة للميكروبات تدعى «درميسيدين»، التي تعمل كمضاد حيوي طبيعي. وبناء عليه ينبغي التفكير مرتين قبل استخدام مزيل التعرق المعروف باسم «ديودورانت»

وبالطبع فإن قيام مودي بممارسة التمارين الرياضية حتى التعرق يعتبر عملاً مهماً في المحافظة على بشرته الشابة. ومن المعروف أن التمارين الرياضية تجعل الاوعية الدموية تتوسع، ما يزيد من توسعها ويزيد من تدفق الدم في الجلد.

وأكد مودي أنه يقوم بالعديد من الخطوات المتنوعة للمحافظة على صحته. وهو معروف بولعه برياضة اليوغا، إضافة إلى أنه شخص نباتي.