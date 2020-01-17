صورة لبوتين تشبه «أطلس» وهو يحمل الكرة الأرضية

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■عن «موسكو تايمز»

ظهرت صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعلى مجمع للشقق، حاملاً الكرة الأرضية كما تصور الأساطير اليونانية «أطلس» وهو يحمل القبة السماوية. ويظهر بوتين في الصورة شبه عارٍ لا يرتدي سوى قطعة في الجزء الأسفل من جسمه، وتبدو عضلاته منتفخة. ويقع هذا المبنى في بلدة كولمنا الروسية القديمة، والتي لها «كرملين» خاص بها وعدد لا يحصى من القباب التي تشبه البصل التي تزين الجزء الأعلى لعدد من الأديرة والكنائس. واشتهر أطلس بقوة تحمله، وكذلك بوتين كما يعتقد الفنان، فقد ظل يشرف على روسيا لمدة 20 عاماً، ويبدو أن سكان الشقة ليسوا في عجلة من أمرهم لرؤيته يرحل.

ويقول أحد السكان: «بوتين جعل موقع روسيا أقوى في العالم، دعه يقضي 10 أعوام أخرى» ويقول آخر «كنت في العاشرة عندما جاء الى السلطة، وأنا الآن أبلغ الـ30 من عمري، لا أستطيع ان أتخيل شخصاً آخر يحل محله». وتقول الفتاة تاتيانا: «المعيشة صعبة للغاية، ولكن العالم ظل يقدّر روسيا من خلال بوتين».

وتحدث الفنان إيفان بتشيلن، والذي رسم هذه اللوحة الى وسائل الإعلام المحلية قائلاً إنه صوّر الرئيس الروسي على أنه «أطلس»، العملاق اليوناني الأسطوري الذي يحمل السماء على كتفيه، لأنه ينظر إلى بوتين كصانع سلام. «(أطلس) حمل السماء والعالم، وبوتين يدعم السلام»، مستخدماً الكلمة الروسية مير، والتي تترجم إلى «السلام» و«العالم». أواخر العام الماضي أقام أحد رجال الأعمال القرغيز تمثالاً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على منتجع التزلج الذي يمتلكه في قرغيزستان بدعوى رد الجميل لروسيا التي منحته إحدى مؤسساتها المالية قرضاً كان قد طلبه، من قبل، من أحد المصارف القرغيزية، لكنه تخلى عنه بسبب شروطها المجحفة.