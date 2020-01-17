ضبط 4500 قطعة سلاح في نقاط التفتيش بمطارات أميركية عام 2019

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

ضبطت السلطات الأميركية قرابة 4500 قطعة سلاح خلال عمليات التفتيش الأمني في المطارات عام 2019، وهو رقم قياسي من نوعه، وفق ما أعلنه مسؤولون أول من أمس.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 5% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو الأعلى خلال 18 عاماً من تاريخ إدارة سلامة النقل الأميركية. ومن بين 4432 قطعة سلاح عثر عليها إما في حقائب الأمتعة المحمولة، أو مع الركاب أنفسهم، كان 87% منها محشواً، وفق ما أعلنت الإدارة في بيان.

وقال المسؤول في إدارة سلامة النقل، ديفيد بيكوسكي: «إن التزايد المستمر في عدد الأسلحة النارية التي يحضرها الركاب إلى النقاط الأمنية في المطارات مقلق جداً». وضبطت تلك الأسلحة في نقاط تفتيش في 278 مطاراً في أنحاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتها أتلانتا (323)، ودالاس/‏‏فورت وورث (217)، ودنفر (140).

وإحضار قطعة سلاح إلى نقطة تفتيش جريمة يمكن أن يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 13 ألف دولار. غير أنه يمكن نقل الأسلحة في الأمتعة المسجلة في حال اتباع الإجراءات المطلوبة.

في يوليو ضبط عناصر إدارة سلامة النقل في بالتيمور قاذفة صواريخ مع عنصر في الجيش الأميركي كان يريد إحضارها من الكويت كقطعة تذكارية، ولم تكن قطعة السلاح هذه تعمل، وفق الوكالة

- إحضار قطعة سلاح إلى نقطة تفتيش جريمة يمكن أن يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 13 ألف دولار