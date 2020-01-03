سيمونيتا سوماروغا تتولى رئاستها «الشرفية» لسويسرا

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

تتولى وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات السويسرية سيمونيتا سوماروغا منذ الأربعاء رئاسة الكونفدرالية السويسرية، وهو منصب رمزي بحت.

انتخبت سوماروغا (59 عاماً)، وهي عضو في الحزب الاشتراكي، في 11 ديسمبر، بأغلبية 186 صوتاً لمنصب الرئاسة من قبل مجلسي البرلمان. وكان من المتوقع انتخابها نظراً لتناوب أعضاء الحكومة السبعة على تولي هذا المنصب.

وسبق لهذه السيدة المتحدرة من مدينة برن، والتي نشأت في كنف أسرة مؤلفة من أربعة أولاد، ان شغلت هذا المنصب في 2015.

انضمت سوماروغا للحكومة في سبتمبر 2010. وشغلت منصب وزيرة العدل والشرطة من 2010 لغاية 2018، ثم وزيرة البيئة والنقل والاتصالات والطاقة منذ عام.

بعد دراسة العزف على البيانو في معهد لوسرن للموسيقى، قامت بتدريسه لسنوات عدة في فريبورغ، واشتهرت كرئيسة هيئة حماية المستهلك في الإقليم الناطق بالألمانية.

بدأت مسارها السياسي في الـ37 من عمرها، عندما تم انتخابها في المجلس المحلي لمدينة كونيز، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، وتقع بالقرب من برن، وبقيت في المنصب ثمانية أعوام.

وعلى المستوى الوطني، تم انتخابها لعضوية المجلس الوطني (الغرفة السفلى) في عام 1999، وانضمت بعد ذلك بأربع سنوات إلى مجلس الولايات (الغرفة العليا)، حيث مثلت إقليم برن حتى عام 2010.