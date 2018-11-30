أطباق أرجنتينية شهية بانتظار زعماء مجموعة الـ 20

المصدر: بيونس آيرس - رويترز

سيتذوق قادة مجموعة دول الـ20 خلال قمتهم في بيونس آيرس، اليوم، قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشطائر النقانق (تشوريبان).

ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة، التي تأتي من ماشية تغذت على العشب في سهول البلاد الخضراء.وقال تومي بيرلبرجر، الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة «الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني».وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء اليوم سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم. وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون المشهور سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر بها منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين. وقال بيرلبرجر إنه خلال عشاء يوم غد (السبت) سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيس.

لكن نجم قائمة طعام القمة سيكون التشوريبان، وهو عبارة عن شطائر نقانق لحم حارة مشوية على الفحم التي تقدم ضمن المقبلات.