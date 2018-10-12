6 حقائق عن الملكة إليزابيث لا يعرفها كثيرون

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «ريدر دايجست»

1- تحتفل مرّتين بعيد ميلادها

تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها في 21 أبريل، ثم مرة أخرى في يونيو من العام نفسه، فقد ظل هذا تقليداً منذ عام 1784، حيث تقام احتفالات عيد ميلاد للعاهل البريطاني في يوم ليس بعيد ميلاده الفعلي، ذلك لأن الطقس في لندن يمكن أن يعوق في أي لحظة من اللحظات أي عرض عسكري احتفالي بهذه المناسبة، إذا لم يكن الاحتفال قد جرى في الأشهر الأكثر ملاءمة من ناحية المناخ.

2- الأمير فيليب يخطب إليزابيث وهي في سن الثالثة عشرة

وفقاً لمقال في عام 1957 صادر عن مجلة تايم، التقى الأمير فيليب وإليزابيث، عندما كانا طفلين (كانا يشتركان في الأجداد الكبار، الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، اللذين كانا أبناء عمومة)، ومنذ أن كانت تبلغ من العمر 13 عاماً، تم اعتبارها بأنها خطيبة لفيليب. وقد صمدت محبتهما أمام اختبار الزمن، وفي عام 2007، أصبحت الملكة إليزابيث أول ملكة بريطانية تحتفل بذكرى زواجها الماسي، حيث دام زواجها 60 سنة من الأمير فيليب.

3- أول عاهل بريطاني يحتفل بعيد ميلاده الياقوتي

في 6 فبراير 2017، أصبحت الملكة أول عاهل بريطاني يحكم لمدة 65 عاماً، حيث احتفلت بيوبيلها الياقوتي. وبمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة، صدرت عملات معدنية جديدة، وطوابع بريدية جديدة، وتحية سلاح جديدة، وصورة أعاد إصدارها المصور البريطاني، ديفيد بيلي، ترتدي فيها الملكة مجموعة من جواهر الياقوت التي تلقتها هدية في يوم زفافها.

4- أُطلق عليها لقب «ليليبيت»

عندما كانت لاتزال أميرة كان يطلق عليها «ليليبيت» من قبل أفراد العائلة القريبين، لأنها لم تستطع نطق اسمها بشكل صحيح وكانت تنطقه بذلك الشكل، في حين أن زوجها دوق إدنبرة، كان يطلق عليها اسم «كابادج»، وهو نبات الملفوف باللغة الإنجليزية.

5- لم تُدلِ بأي حديث صحافي طوال حياتها

يطلق عليها المؤرخ ديفيد ستاركي «إليزابيث الصامتة»، إذ لم تقم الملكة إليزابيث الثانية مطلقاً بإجراء مقابلة صحافية. يقال إنها تحافظ على رؤيتها السياسية بعيداً عن أعين الناس في جميع الأوقات.

6- تقود سياراتها من دون رخصة قيادة

أعفت السلطات الملكة إليزابيث من قيادة السيارة دون الحصول على رخصة، كما أنها خلال أكثر من 250 زيارة لأكثر من 100 دولة لم تحتج لجواز سفر للسبب نفسه، كما تم اعفاؤها من جميع الضرائب، لكنها تدفع اختيارياً ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال.