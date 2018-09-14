ترامب لا يفهم في التجارة ولا يدري سبب وجود التعرفة الجمركية

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسنعن «أنوراك»

يصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنه ينبغي على شركة أبل أن تنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة.

ولكن المشكلة أن ترامب لا يفهم أن «أبل» تصنّع منتجاتها في الولايات المتحدة، إذ إنه يطالب «أبل» بأن تقوم بما تقوم به أصلاً حالياً. ولكن الشركة تعمل على تجميع تجهيزاتها في الصين، بينما تتم الصناعة في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تواجه منتجات «أبل» ضرائب وزيادة في السعر، إذا أصرّ ترامب على فرض التعرفة الجمركية على بضائع بقيمة 200 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.والسؤال هنا: لماذا هذه التعرفة؟ والجواب على ذلك هو أن ترامب لا يعرف أسباب وجود هذه التعرفة.وحقيقة الأمر، فإن هذه الأجهزة تصنع في الولايات المتحدة، ويتم تجميعها في الصين. وعلى سبيل المثال فإن هاتف «أبل» يبلغ ثمنه 800 دولار، تحصل الشركة على 40% من المبلغ، أي 320 كربح صاف لها. والقطع المكلفة والمهمة هي المعالجات، والشاشات، يتم صنعها في اليابان وتايوان، وليس هناك من يستطيع صنعها حتى شركة أبل نفسها.

وبالطبع، فإن الشركة تحصل على الربح الجيد، ولا تهتم بتكاليف التجميع، وقدرها 10 دولارات تذهب للصين، ونحن لا نهتم إذا دفعنا هذا المبلغ لتجميع جهاز ثمنه 800 دولار. ولكن المشكلة كما قلنا في البداية أن ترامب لا يفهم في التجارة.