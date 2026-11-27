بكين - أ.ف.ب

أكدت بكين، أمس، أنها تحتفظ بحق اتخاذ «التدابير اللازمة» بعد أن كشفت واشنطن عن مقترح لفرض رسوم جمركية جديدة، قد يزعزع الهدنة التجارية الهشة بين العملاقين الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، في إحاطة صحافية دورية، إن «الصين تحض الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخطأ والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات عبر الحوار والتشاور، وستتابع الصين التطورات عن كثب وتحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة».

وأضاف أن التذرع بـ«فائض الطاقة الإنتاجية» لفرض رسوم جمركية هو «ذريعة للحمائية».

وأوضح يادونغ: «مثل هذه الإجراءات لا تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأميركي، بل تزعزع أيضاً أمن سلاسل الإنتاج الصناعي والإمداد العالمية واستقرارها، وتُعرقل التعاون الصناعي، وترفع معدلات التضخم عالمياً، وتضر بالمصالح المباشرة للشركات والمستهلكين، وتشكل مخاطر هيكلية طويلة الأمد على نمو الاقتصاد العالمي».

ولطالما انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الفائض التجاري الكبير الذي تسجله الصين في تجارتها مع الولايات المتحدة، محملاً إياه مسؤولية تراجع القدرات الصناعية الأميركية وفقدان وظائف في البلاد.

وبعدما بدأ ولايته الثانية العام الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة على السلع الصينية، لتبدأ جولة من التصعيد المتبادل بلغت خلالها الرسوم في مرحلة ما 145%.