انشقت السيناتور الأسترالية، ليا بليث، عن الحزب الليبرالي، وأعلنت انضمامها إلى حزب «أمة واحدة»، في خطوة فاجأت زملاءها السابقين في التحالف، الذين وصفوها بـ«الخائنة»، ما زاد من التدقيق في الفوضى التي تعم المعارضة.

وقالت بليث، التي شغلت منصب وزيرة مساعدة في حكومة الظل ضمن الصف الأمامي بقيادة أنجوس تايلور، في بيان أعلنت فيه انشقاقها، إنها لا تعتقد أن الحزب الليبرالي قادر على مواجهة حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، وأضافت بليث، التي تمثل ولاية جنوب أستراليا، في بيانها: «لم يعد بإمكاني، بضميرٍ حي، أن أقول للأستراليين إن الحزب الليبرالي قادر على إنقاذ هذا البلد».

وأوضحت: «أستراليا بلد يستحق أن نناضل من أجله. أريد لأطفالنا أن يكبروا فخورين ببلدهم، ويتمتعوا بالحرية والفرصة لبناء حياة أفضل».

وتابعت بليث: «لم يتردد حزب (أمة واحدة) أبداً في مواجهة الحقائق المزعجة التي تواجه أمتنا، إنه الحزب الوحيد الذي يمتلك الأفكار الجريئة اللازمة لتغيير مسار هذا البلد (أستراليا)».

ورغم إشادتها بالحزب الذي يقوده بولين هانسون، باعتباره خياراً أفضل للبلاد، اعترفت بليث بأنها «لم تكن على دراية كاملة» بسياسات حزب «أمة واحدة».

كما أشارت إلى دعم الليبراليين مشروع قانون القواعد الدفاعية المثير للجدل كسبب لخيبة أملها في زملائها السابقين، رغم أن حزب «أمة واحدة» أيد هذا المشروع أيضاً، وقالت بليث لـ«نيوز 24»: «لم ألتفت إلى من كان أيضاً في قاعة البرلمان يدعم ذلك المشروع».

وقد رشح الحزب الليبرالي بليث، لتحل محل الوزير الليبرالي السابق، سيمون برمنغهام، في مجلس الشيوخ عام 2025، ولم تنتخب لهذا المنصب.

كما كانت الرئيسة السابقة للحزب الليبرالي في ولاية جنوب أستراليا، لكن تم استبدالها بالسياسي المحافظ المؤثر، أليكس أنتيتش.

وأفادت معلومات صحيفة «الغارديان»، بأن هناك خلافاً في الجناح المحافظ، وستخوض بليث انتخابات إعادة الترشيح في الجولة الانتخابية المقبلة.

وكان من المتوقع أن تفقد مقعدها، الذي كان من الممكن الفوز به في قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ.

وقال نواب الحزب الليبرالي إنهم فوجئوا بخبر انشقاقها، وإن بليث لم تبلغهم مسبقاً.

وعندما سُئلت في مؤتمر صحافي عن سبب انتظارها حتى اليوم الأخير من دورة البرلمان، لإعلان قرارها وإخفاء قرارها عن زملائها، قالت بليث: «لا أفكر في الحزب الليبرالي، فهذا أمر من الماضي»، وأضافت: «أعتقد أن الليبراليين قد خذلوا الكثير من الناخبين، بمن فيهم الناخبون في جنوب أستراليا»، وأشارت بليث إلى أنها لا تعتقد أن الليبراليين قادرون على إحداث تغيير، وانتقدت ما وصفته بـ«التنازلات» السياسية.

وانتقدت مشروع قانون «تعزيز القدرات وحماية القواعد» الذي تم تمريره على عجل في البرلمان، من دون تدقيق يذكر من قبل حزب العمال والليبراليين.

عن «الغارديان»