صورة 0 من 4 El Nino storms and king tides begin to hit the US west coast سيارة تمر بالقرب من شارع مغمور بالمياه في سان فرانسيسكو. رويترز (Manuel Orbegozo/REUTERS) El Nino storms and king tides begin to hit the US west coast موجات المد البحري في سان فرانسيسكو تقترب من الرقم القياسي. رويترز (Manuel Orbegozo/REUTERS) El Nino storms and king tides begin to hit the U.S. west coast, threatening low lying areas with flooding from Washington state to California السلطات الأميركية نصحت بإعادة النظر في خطط السفر بسبب المد البحري. رويترز (Manuel Orbegozo/REUTERS) Storms begin to hit the Pacific Northwest in San Francisco رجل يراقب الأمواج وهي ترتطم بجسر «غولدن غيت» بسان فرانسيسكو. رويترز (Carlos Barria/REUTERS)

لوس أنجلوس - أ.ف.ب

تهدّد موجات المد البحري المرتفعة بشكل استثنائي، والظروف الجوية المدفوعة بظاهرة «النينيو»، ساحل كاليفورنيا، مع احتمال حدوث فيضانات كبيرة خلال أسبوع السفر الأكثر ازدحاماً في الولايات المتحدة على مدار العام.

ومن المتوقع أن تتضرر منطقة خليج سان فرانسيسكو بشدة، جراء تعرضها للطقس العاصف وموجات المدّ العاتية في آن، بينما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن مياه البحر قد تغمر المناطق المنخفضة، بما في ذلك مطار المدينة.

وفي الأثناء، حضّت السلطات الأميركية السكان على إعادة النظر في خططهم للسفر بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وحذّر رئيس بلدية سان فرانسيسكو، دانيال لوري، من أن الوضع «خطر للغاية»، وطلب من الناس الحد من التنقل غير الضروري.

وكانت موجات المد المرتفعة هذه متوقعة منذ مدة طويلة، حيث إنها تحدث كل عام نتيجة الجاذبية واصطفاف الأرض والقمر والشمس، وستحدث هذا الأسبوع وخلال الشهرين المقبلين.

وهذه المرة، تأتي موجات المد التي يتوقع في سان فرانسيسكو أن تقترب من الرقم القياسي المسجل منذ أكثر من 40 عاماً، والبالغ 2.6 متر أو حتى تتجاوزه، تزامناً مع ارتفاع قياسي في درجات حرارة مياه المحيطات، وتشهد المحيطات درجات حرارة أعلى من المعتاد، وبالتالي يزداد حجمها بسبب التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية وظاهرة «النينيو» التي تعد قوية بشكل استثنائي هذا العام.