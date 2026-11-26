لايزال الإرث المؤلم للاستعمار حاضراً في العديد من المجالات، لاسيما في المجموعات والمقتنيات المعروضة داخل المتاحف، وكذلك في المجموعات الخاصة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم الغربي.

ولا تقتصر مظاهر هذا الإرث على القطع الأثرية الجامدة أو المقتنيات ذات القيمة الثقافية والتاريخية، بل تمتد لتشمل الرفات البشرية التي جرى أخذها من موطنها الأصلي ونقلها إلى المتاحف.

وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود، ظل رفات بشري محفوظاً ومعروضاً داخل خزائن زجاجية مكتظة بالمقتنيات المختلفة، وتحديداً في متحف المجموعات التابع لمتحف «بيت ريفرز» في جامعة أكسفورد الذي يعد واحداً من أشهر المتاحف على مستوى العالم.

ومن بين هذا الرفات بقايا بشرية تعود إلى أفراد من شعب «الناغا»، الذي يقطن ولاية ناغالاند الواقعة في أقصى شمال شرق الهند، وقد نقلت هذه البقايا إلى المتحف على يد ضابطين بريطانيين عملا في ظل الحكم الاستعماري، هما جون هنري هاتون، وجيمس فيليب ميلز، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامَي 1910 و1940.

وفد من «الناغا» زار متحف «بيت ريفرز» في جامعة أكسفورد تمهيداً لإعادة الرفاة. من المصدر

وبعد مرور ست سنوات من المشاورات والمفاوضات والجهود المكثفة التي استهدفت التوصل إلى توافق بين مختلف مجتمعات شعب «الناغا»، باتت عودة 39 قطعة من هذا الرفات إلى موطنها الأصلي أمراً واقعاً.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، سلّم متحف «بيت ريفرز» الرفات إلى وفد ضم عدداً من القادة والباحثين المنتمين إلى شعب «الناغا»، تمهيداً لإعادتها إلى الهند.

ويشمل هذا الرفات بقايا طفلين وامرأة، إضافة إلى بقايا أحد زعماء القرى.

ومن المقرر أن يدفن الرفات البشري المستعاد في «حديقة تضامن الناغا» بمدينة كويما، عاصمة ولاية ناغالاند الهندية.

الخطوة الأولى

ووصفت الباحثة في مجال الأنثروبولوجيا والأستاذة بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، دولي كيكون، هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها، قائلة: «هذه أول حالة من البقايا الإنسانية التي تتم إعادتها إلى الهند».

وكانت كيكون المنحدرة من شعب «الناغا»، قد بادرت بالتواصل مع متحف «بيت ريفرز» عام 2020، عقب اطلاعها على تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، أفاد بأن المتحف يعتزم وقف عرض الرفات البشري أمام الجمهور، وذلك في أعقاب إجراء مراجعة أخلاقية لممارسات العرض المتبعة لديه.

وقد مثل هذا التواصل نقطة انطلاق لعملية المطالبة باستعادة الرفات وإعادته إلى أصحابه الأصليين.

من جانبها، أقرت مديرة المتحف، لورا فان بروكهوفن، في بيان رسمي، بأن عملية الاستعادة كانت «رحلة طويلة»، معربة عن أملها أن تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للمصالحة والتعافي، مؤكدة أن الأمل يظل قائماً مع المضي قدماً في معالجة إرث الماضي.

تقييم شامل

وجاءت المراجعة الأخلاقية في إطار تقييم شامل لأساليب العرض التي يعتمدها المتحف، ومدى ملاءمتها عند التعامل مع الرفات البشري الذي جرى جمعه من مجتمعات تقع في مناطق نائية من العالم، وقد كشفت هذه المراجعة عن إشكاليات تتعلق بالطريقة التي عرضت بها تلك البقايا، وما ارتبط بها من تصورات نمطية عن الشعوب والثقافات التي تنتمي إليها.

وكانت الرؤوس المنكمشة، المعروفة باسم «تسانتسا»، والتي تعود إلى شعب «شوار» في أميركا الجنوبية، من بين أكثر المعروضات إثارة للجدل، نظراً إلى طبيعة عرضها وما تثيره من تساؤلات أخلاقية وثقافية تتعلق بكرامة الإنسان واحترام الموروثات الخاصة بالمجتمعات الأصلية.

واعترف متحف «بيت ريفرز» الذي يصنف ضمن المؤسسات الرائدة عالمياً في مجالي الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا، بأن الأساليب التي اتبعها في عرض بعض المقتنيات أسهمت في ترسيخ صور نمطية ذات طابع عنصري عن الثقافات والمجتمعات التي تنتمي إليها تلك المعروضات، وكان رفات شعب «الناغا» قد عُرض إلى جانب قطع أثرية وبقايا بشرية تعود إلى مجتمعات أخرى، من بينها مجموعات سكانية من نيجيريا وبابوا غينيا الجديدة.

وبالنسبة إلى مجتمعات شعب «الناغا»، لم تكن استعادة الرفات مجرد عملية تسليم لمقتنيات تاريخية، بل كانت بداية لمسار طويل من العمل المجتمعي والثقافي الرامي إلى استعادة الحقوق المرتبطة بالأسلاف والذاكرة الجماعية والهوية التاريخية.

وتوضح الباحثة دولي كيكون، أن الهند خلافاً لدول مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة، لاتمتلك تشريعات وطنية محددة تنظم عملية إعادة رفات الأسلاف المنتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين، ومن ثم لم يكن هناك إطار قانوني واضح يمكن الاستناد إليه لإنجاز هذه المهمة، الأمر الذي فرض على القائمين عليها البحث عن آلية تضمن مشاركة المجتمعات المحلية وقيادتها للعملية منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وتقول كيكون: «في ظل غياب سياسة محددة، كان علينا ضمان أن تكون العملية بقيادة المجتمع المحلي، مع الحرص على أن يظل التركيز منصباً على التعافي والمصالحة، لقد كان أمراً غير مسبوق على الإطلاق».

دور محوري

وقد اضطلع «منتدى مصالحة الناغا»، وهو تجمع يركز على تعزيز السلام والمصالحة بين المجتمعات الأصلية لشعب «الناغا»، بدور محوري في تيسير عملية استعادة الرفات، كما جرى تشكيل مجموعة بحثية تطوعية حملت اسم «استعادة وترميم وإنهاء الاستعمار»، بهدف توسيع دائرة الوعي المجتمعي بالقضية، وإتاحة المجال أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في تحديد الموقف من هذا الرفات ومستقبله.

وفي إطار هذه الجهود، انتقل متطوعو المجموعة إلى عدد من المراكز الحضرية والقرى، ونظموا لقاءات وحوارات مع الطلاب وكبار السن وأفراد من أجيال مختلفة، تناولت قضية الرفات البشري المحفوظ داخل المتحف، وتاريخ انتقاله إلى هناك، فضلاً عن التعرف إلى رغبات أفراد المجتمع وتطلعاتهم بشأن كيفية التعامل معه، وما إذا كان ينبغي إعادته ودفنه وفقاً للتقاليد والممارسات الثقافية الخاصة بشعب الناغا.

مقتنيات أخرى

ولا تقتصر مقتنيات متحف «بيت ريفرز» المرتبطة بشعب «الناغا» على الرفات البشري الذي تقررت إعادته، حيث يضم المتحف حالياً نحو 178 قطعة تحتوي أو يُحتمل أن تحتوي، على شعر بشري، إلى جانب نحو 6500 قطعة أخرى تعود إلى هذا الشعب، وتشمل الملابس والأسلحة والأواني والآلات الموسيقية، وغيرها من المقتنيات التي توثق جوانب متعددة من حياته الثقافية والاجتماعية والتاريخية.

وقد وصل عدد كبير من هذه المجموعات إلى المتحف عن طريق البريطانيين ميلز وهاتون، بينما جرى الحصول على بعض القطع الأخرى، ومن بينها الأسلحة، من خلال دور المزادات.

وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الأنثروبولوجيا ودراسات آسيا الحديثة في جامعة إدنبرة، أركوتونغ لونغكومر، إن متحف «بيت ريفرز» يحتفظ بإحدى أكبر المجموعات في العالم التي تضم قطعاً أثرية ورفاتاً بشرياً مرتبطاً بشعب «الناغا».

ويوضح أن الجهود الحالية تركز بصورة أساسية على استعادة بقايا الهياكل العظمية، إلا أن هذه الخطوة لا تمثل سوى بداية لنقاش أوسع بشأن مستقبل المجموعات المحفوظة في المتحف، وضرورة إعادة النظر في كيفية التعامل معها وتقييم ظروف جمعها وعرضها.

استرداد التراث

ولم تكن قضية استعادة رفات أسلاف شعب «الناغا» ومقتنياته الثقافية بعيدة عن النقاشات العامة في الهند، حيث ارتبطت على مدى سنوات طويلة بمسألة أوسع تتعلق باسترداد التراث الثقافي الذي نُقل إلى الخارج خلال الحقبة الاستعمارية، والبحث في السبل الممكنة لإعادته إلى موطنه الأصلي.

وفي قلب هذا النقاش تبرز ألماسة «كوهينور» الشهيرة، التي انتقلت عبر مراحل تاريخية مختلفة بين أيدي المغول والفرس والأفغان، قبل أن تستولي عليها بريطانيا من الملك الشاب، مهراجا دوليب سينغ، عندما كان يبلغ 10 سنوات فقط، وتوجد الألماسة اليوم ضمن جواهر التاج البريطاني، وأصبحت تمثل بالنسبة إلى كثيرين رمزاً لما تعرضت له الهند من فقدان لممتلكاتها خلال فترة الحكم الإمبراطوري البريطاني، كما لاتزال قضية امتلاكها تثير مشاعر الاستياء والمطالبات باستعادتها.

وفي سياق التحركات الرامية إلى استرداد التراث الهندي الموجود في الخارج، أوصت لجنة برلمانية هندية، خلال العام الماضي، بإنشاء فريق عمل متخصص في استعادة التراث الثقافي، تكون مهمته متابعة المطالبات المتعلقة بالقطع والمقتنيات الهندية الموجودة خارج البلاد، مع إعطاء أولوية خاصة لتلك التي نُقلت إلى الخارج خلال الحقبة الاستعمارية.

تكريم الأسلاف

غير أن قضية الرفات البشري تحمل أبعاداً تتجاوز مسألة استعادة القطع الأثرية أو الممتلكات الثقافية، حيث ترتبط بصورة مباشرة بحق المجتمعات في تكريم أسلافها، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، ومنحهم مثواهم الأخير وفقاً لتقاليدهم ومعتقداتهم الثقافية.

ويرى لونغكومر أن فهم الماضي يمثل شرطاً أساسياً لبناء مستقبل مشترك، موضحاً أن المجتمعات لا تستطيع تحديد طبيعة المستقبل الذي تطمح إليه دون مراجعة تاريخها والتعرف إلى ما شهدته من أحداث وتجارب.

من جانبها، ترى الباحثة دولي كيكون أن إعادة الرفات البشري إلى موطنه الأصلي تمثل معالجة لأحد أكثر الجوانب قسوة في التجربة الاستعمارية، والمتمثل في تجريد الإنسان من إنسانيته، وتحويل بقاياه الجسدية إلى مجرد مقتنيات تُحفظ داخل المتاحف وتُعرض أمام الزوار، باعتبارها أشياء غريبة تثير الفضول والمشاهدة، دون مراعاة كافية لكرامة أصحابها أو لمشاعر المجتمعات التي ينتمون إليها. عن «الغارديان»

حملة لاسترداد الكرامة وصون الهوية والذاكرة الجماعية

أبناء «الناغا» لديهم مشاعر إنسانية عميقة تجاه مقتنيات أسلافهم. من المصدر (Pitt Rivers museum)

لا ينظر أبناء مجتمع «الناغا» إلى المقتنيات التي يحتفظ بها متحف «بيت ريفرز» البريطاني باعتبارها مجرد قطع أو أشياء معروضة أمام زوار المتحف، بل يرون فيها رفات عدد من أسلافهم الذين عاشوا في الماضي، ويحملون تجاههم روابط تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة.

وبدأت جهود استعادة هذا الرفات عام 2020، بمبادرة من الباحثة في مجال الأنثروبولوجيا والأستاذة بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، دولي كيكون.

ومع مرور الوقت، اتسعت دائرة هذه الجهود، لتتحول إلى حملة أكثر شمولاً، انضمت إليها «هيئة المصالحة لشعب الناغا»، من خلال فريقها المعني بملفات «الاستعادة والترميم وإنهاء الاستعمار»، إلى جانب عدد من الهيئات القبلية ومجموعات المجتمع المدني.

ولم تقتصر أهداف الحملة على إخراج الرفات البشري من مقتنيات المتحف وإعادته إلى موطنه، بل تجاوزت ذلك إلى السعي بصورة جماعية إلى تحديد المعنى الحقيقي الذي ينبغي أن تحمله عملية الاستعادة، وما تمثله بالنسبة إلى أبناء شعب «الناغا» وهويتهم وذاكرتهم الجماعية وارتباطهم العميق بأسلافهم.

وقد أثار ممثل شعب «الناغا»، ثيجاو فيهينو، تساؤلات بشأن الظروف والأسس التي جرت في إطارها عملية الاستحواذ الأصلية على هذا الرفات، مشيراً إلى استبعاد أن يقدم أي شخص جمجمة والده أو جده هدية إلى شخص آخر.

وتسعى مجتمعات «الناغا» من خلال هذه الجهود إلى استعادة جميع رفات أسلافها، انطلاقاً من قناعتها بأن الموتى يستحقون أن يحظوا بالرعاية والاحترام، وفقاً لتقاليدهم ومعتقداتهم الثقافية الخاصة، بدلاً من أن يظل رفاتهم محفوظاً إلى أجل غير مسمى داخل مؤسسة أجنبية، بعيداً عن مجتمعاتهم الأصلية والممارسات التي ترتبط بها مراسم تكريم الموتى ودفنهم.

وفي هذا السياق، تصف «وثيقة ناغا - أكسفورد» الخاصة بعملية الاستعادة هذه الخطوة بأنها مسار نحو استعادة الكرامة، بما يعيد الصلة بين أبناء المجتمع وأسلافهم، ويمنح الرفات المكانة التي يرون أنه يستحقها وفقاً لموروثهم الثقافي.

وتندرج عودة رفات أسلاف شعب «الناغا» ضمن مراجعة أوسع نطاقاً تشهدها المؤسسات الثقافية والأكاديمية حول العالم، بشأن مصير رفات أسلاف الشعوب الأصلية الذي لايزال محفوظاً في المتاحف والجامعات، وسط مطالب متزايدة بإعادته إلى مجتمعاته الأصلية.

مجتمعات الشعوب الأصلية

على مدى عقود، طالبت مجتمعات الشعوب الأصلية، في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة، باستعادة الرفات البشري الذي تم أخذه منها خلال الحقبة الاستعمارية.

وقد أعاد متحف «بيت ريفرز» البريطاني رفات أسلاف كان يحتفظ به، إلى مجتمعاته الأصلية في أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وشهدت أستراليا واحدة من أكبر عمليات الاستعادة على المستوى الدولي، حيث تؤكد الحكومة الأسترالية أنها دعمت، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، عودة رفات أكثر من 1700 من أسلاف السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس من الخارج.

أما في الولايات المتحدة، فيوفر «قانون حماية واستعادة المقابر الخاصة بالسكان الأصليين»، إطاراً قانونياً لإعادة رفات بشري وقطع ثقافية تخص السكان الأصليين إلى قبائلهم وذرياتهم.

وخلال فترة طويلة من الحقبة الاستعمارية، قام مسؤولون بريطانيون وباحثون أوروبيون بجمع وتصنيف وتفسير ثقافة شعب «ناغا»، وهكذا تحولت المتاحف إلى مستودعات لا تقتصر على مقتنيات «ناغا» فحسب، بل تشمل أيضاً المعرفة الاستعمارية التي أُنتجت حولها. وتأتي عملية إعادة هذه المقتنيات لتتحدى ذلك النظام.

وفي عام 2020، أزال متحف «بيت ريفرز» رفاتاً بشرياً من قاعات العرض. ومنذ ذلك الحين، تبنى نهجاً في استعادة المقتنيات يمنح دوراً قيادياً للمجتمعات المعنية. وفي حالة شعب «ناغا»، تضمنت هذه العملية إشراك المجتمعات في تحديد الكيفية التي ينبغي بها استقبال أسلافهم وتخليد ذكراهم.

. استعادة رفات شعب «الناغا» جاءت بعد 6 سنوات من الجهود المجتمعية.

. متحف «بيت ريفرز» أقر بأن أساليبه في عرض بعض المقتنيات أسهمت في ترسيخ صور ذات طابع عنصري.