أكدت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، أن ابنها بارون يشبهها في حبه للخصوصية، مشيرة إلى أنهما يتسمان بالانتقائية في ما يتعلق بالظهور أمام الجمهور والمشاركة في المناسبات العامة.

ويعكس الظهور المحدود لميلانيا وبارون في الفعاليات والتجمعات المؤيدة لحركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً» هذا التوجه، حيث يفضل الاثنان الحفاظ على قدر من الخصوصية.

وخلال مكالمة هاتفية أجرتها ميلانيا وبارون، مع برنامج «سكوت جينينغز شو»، أخيراً، أوضحت السيدة الأولى أن ابنها بلغ عامه الـ20، وأصبح في مرحلة عمرية تتيح له اتخاذ قراراته الخاصة، وتحديد المسار الذي يرغب في اتباعه في حياته.

وسأل مقدم البرنامج، سكوت جينينغز، ميلانيا عن أحوال بارون، وأوضاعه الدراسية في الجامعة، وكيفية تعامله مع الظروف المحيطة به، لاسيما أنه نشأ في أسرة يتولى والده دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، وتشغل والدته منصب السيدة الأولى.

وفي ردها، أكدت ميلانيا أن بارون يتمتع بوضع جيد على الصعيد الدراسي، وأنه أصبح في سنته الجامعية الثالثة بكلية «شتيرن للأعمال» التابعة لجامعة نيويورك، وأضافت أنه يولي دراسته اهتماماً كبيراً ويستمتع بها، مشيرة إلى أنها تحرص على توفير الظروف المناسبة له حتى يتمكن من عيش الحياة التي يختارها بنفسه.

وقالت: «إنه شخص يحب الخصوصية، كما أنه انتقائي للغاية في خياراته، وأعتقد أنه اكتسب هذه الصفة مني، لأنه يشبهني تماماً في هذا الجانب».

كما أكدت ميلانيا أنها تمنح ابنها حرية اختيار ما يناسبه، وتترك له المجال لاتخاذ قراراته والقيام بالأمور التي يرغب فيها، لافتة إلى أنه أصبح شاباً قادراً على الاعتماد على نفسه بدرجة كبيرة.

وأضافت: «كل ما أتمناه هو أن تتحقق جميع أحلامه، وأن يفعل ما يجعله سعيداً، وأن أراه دائماً يحقق المزيد من النجاح في كل ما يختار القيام به».

جاء ذلك بعد أيام من الكشف عن سلسلة وثائقية جديدة تحمل عنوان «ميلانيا»، تضمنت جانباً من النصائح التي تقدمها السيدة الأولى لابنها بارون، وهو ابنها الوحيد، وأصغر أبناء الرئيس الأميركي الخمسة من زيجاته الثلاث، لاسيما ما يتعلق بحياته العاطفية وعلاقاته الشخصية.

ولم تكشف ميلانيا عما إذا كان بارون مرتبطاً بفتاة أو لديه صديقة في جامعة نيويورك، غير أن الحديث عن هذا الجانب من حياته يبدو أنه لايزال موضع نقاش بين الأم وابنها.

وخلال حديثها في السلسلة الوثائقية، سألها المخرج بريت راتنر، عن النصائح التي تقدمها لبارون، فأوضحت أنها تحرص دائماً على تنبيهه إلى ضرورة توخي الحذر في تعاملاته مع العالم الخارجي.

وقالت ميلانيا: «لطالما أخبرته أن العالم الخارجي مكان محفوف بالمخاطر، لذلك ينبغي عليه أن يكون حذراً، وألا ينجرف بسهولة إلى مشكلات قد تؤثر سلباً في حياته».

وأضافت أن العلاقة بينها وابنها تقوم على التواصل الصريح والمفتوح في مختلف شؤون الحياة، مؤكدة أنها ستظل إلى جانبه وتقدم له الدعم والمساندة في جميع الظروف.

وتابعت: «لدينا تواصل منفتح للغاية بشأن أمور الحياة، وسأكون دائماً إلى جانبه، فأنا موجودة وسأظل كذلك دائماً. وهو يدرك أنه يمثل أولويتي، وسيبقى دائماً في مقدمة أولوياتي».

وفي سياق متصل، نقلت محطة «نيوز نيشن» عن أحد أصدقاء بارون في الحرم الجامعي، خلال الصيف الماضي، قوله، إن الشاب لديه صديقة لطيفة للغاية، ما أعاد تسليط الضوء على حياته العاطفية التي يحرص على إبقائها بعيداً عن الاهتمام الإعلامي.

ولم تقتصر الأخبار المرتبطة ببارون على حياته الجامعية والشخصية، حيث سبق أن وجد نفسه طرفاً في واقعة نزاع أسري، بعدما شاهد عبر مكالمة فيديو على الإنترنت خلافاً بين رجل بريطاني وزوجته، كانت المرأة تتعرض خلاله للاعتداء.

وعلى إثر ذلك، بادر بارون في يناير 2025، إلى الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة، ما أسهم في تدخل السلطات للتعامل معها.

وفي وقت لاحق، أُدين البريطاني ماتفي روميانتسيف الذي كان طرفاً في النزاع، بتهمة الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي، وصدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات.

أما على صعيد ظهوره في المناسبات العامة، فقد كانت آخر مشاركة علنية لبارون خلال نهائيات كأس العالم في يوليو الماضي، وسبق ذلك ظهوره في فعالية «يو إف سي فريدوم 250»، التي أقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في 14 يونيو، احتفالاً بعيد الميلاد الـ80 لوالده.

كما اتبعت ميلانيا نهجاً مشابهاً في الابتعاد عن الظهور العام، حيث غابت عن الأنظار طوال معظم فصل الصيف، ولم تسجل سوى ظهور علني واحد، في الرابع من يوليو، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين المناسبتين اللتين شارك فيهما ابنها بارون.

عن «ديلي بيست»