جذبت السيدة الصينية الأولى، بينغ ليوان، انتباه وسائل الإعلام مرة أخرى عندما ظهرت إلى جانب الرئيس، شي جين بينغ، لاستقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقادة آخرين حضروا قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في شنغن، يوم 18 نوفمبر الجاري.

ووفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، رافقت بينغ ليوان زوجها في استقبال القادة الآخرين خلال حفل استقبال وعرض فني أُقيم في مركز شنجن الدولي للتبادل الثقافي.

وظل سلوك ليوان الودود والهادئ، وإتقانها اللغة الإنجليزية، من أبرز معالم هذا الحدث الدبلوماسي.

صورة 0 من 1 ليوان كانت مغنية شهيرة قبل أن تصبح السيدة الصينية الأولى. أرشيفية

وقد ظهرت ليوان بفستان وردي فاتح يحمل ياقة على شكل حرف «في» وياقة أخرى بسيطة، وحافظت على الأسلوب الأنيق والمتحفظ الذي أصبح سمة مميزة لها في الأنشطة الدبلوماسية.

وأشارت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إلى أن ليوان أظهرت سلوكاً طبيعياً وأبدت براعة في التعامل الاجتماعي خلال حفل الاستقبال.

وليست هذه المرة الأولى التي تلفت فيها مهارات زوجة الرئيس الصيني في اللغات الأجنبية الانتباه، ففي سبتمبر، خلال زيارة شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة، لفتت ليوان الأنظار عندما تحدثت مباشرة باللغة الإنجليزية مع السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، من دون الحاجة إلى مترجم.

وفي قاعدة «أندروز» الجوية بولاية ماريلاند الأميركية، وبعد أن أنهى الرئيسان ترامب وشي مراسم الترحيب، سارت السيدة الصينية الأولى ونظيرتها الأميركية جنباً إلى جنب، وتبادلتا أطراف الحديث خلف الزعيمين، وواصلت السيدتان محادثتهما أثناء سيرهما على السجادة الحمراء قبل أن تتوقفا عند المكان الذي أقيمت فيه مراسم الترحيب الرسمية.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، استمرت المحادثة ما يزيد قليلاً على دقيقة واحدة، وسرعان ما جذبت صور السيدتين الأوليين وهما تتبادلان الأحاديث بشكل طبيعي، من دون الحاجة إلى مترجم، الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الصينية.

وفي وقت لاحق، زارت ليوان وميلانيا متحف الفن الآسيوي التابع لمؤسسة «سميثسونيان» في واشنطن، وهناك التقتا طلاباً أميركيين وشاركتا في أنشطة التبادل الثقافي.

وشجعت سيدة الصين الأولى الطلاب على تعلم اللغة والثقافة الصينيتين.

وتُظهر هذه الأنشطة الدور المتزايد الأهمية الذي تلعبه ليوان في برامج العلاقات الخارجية الصينية، حيث إنها لا تظهر فقط إلى جانب الرئيس شي جين بينغ في الاحتفالات رفيعة المستوى، بل تشارك أيضاً في العديد من الأنشطة المتعلقة بالتعليم والثقافة والصحة العامة.

وقبل أن تصبح السيدة الأولى في الصين، كانت ليوان مغنية شهيرة، قدمت عروضاً مع الفرقة الفنية العسكرية الصينية. وتتمتع بخبرة طويلة في مجال الفنون، كما أنها معروفة على نطاق واسع لدى الجمهور.

وفي عام 2014، عينتها منظمة «اليونسكو» مبعوثة خاصة لتعزيز تعليم الفتيات والنساء.

وعلى مر السنين، شاركت ليوان أيضاً في حملات التوعية بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والرعاية الصحية المجتمعية، وتعزيز التعليم، وقد ساعدتها هذه المجالات في بناء صورتها العامة، إلى جانب دورها زوجة للزعيم الصيني.

وغالباً ما ينظر المراقبون إلى أنشطة ليوان باعتبارها جزءاً من جهود الدبلوماسية الثقافية الصينية، واستراتيجية القوة الناعمة.

ومن خلال التبادلات المباشرة والأنشطة التعليمية والفعاليات الثقافية، يتم إيصال صورة عن الصين الودودة والمنفتحة إلى الرأي العام الدولي.

وعلى خلفية الخلافات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة والتكنولوجيا والأمن، يمكن أن تسهم التفاعلات الشخصية بين أفراد عائلات القادة في خلق جو أكثر ودية للأنشطة الدبلوماسية.

وسلط سفير الصين في واشنطن، شيه فنغ، الضوء على دور ليوان الدبلوماسي على منصة «إكس»، ونشر مقطعاً مصوراً لها وهي تصفق بعد انتهاء الكورال من الغناء، في متحف الفن الآسيوي التابع لمؤسسة «سميثسونيان».

وقال إن ليوان ⁠شجعت الأطفال «على مواصلة دراسة اللغة والثقافة الصينيتين وأن يصبحوا سفراء للصداقة بين الصين والولايات المتحدة».

من جهته، قال المحلل الجيوسياسي في شركة «تريفيوم تشاينا» للاستشارات التي تتخذ من بكين مقراً لها، جو مازور، «إنها (ليوان) تساعد في إضفاء طابع ⁠إنساني على دبلوماسية قد تبدو صارمة في كثير من الأحيان، وتسهم في خلق أجواء إيجابية في العلاقات الأميركية الصينية».

وفي غضون ذلك، لاتزال المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية حول أمور ⁠مثل أنشطتها وخياراتها في الأزياء خلال المناسبات الرسمية محدودة للغاية، في الصين، ما يؤكد الحساسيات المتعلقة بالنقاش العام حول الحياة الشخصية لكبار القادة.

عن «ديلي تلغراف»