قيادة حزب الخضر الألماني تستقيل بعد الهزيمة الانتخابية

أعلن القياديان المشاركان لحزب الخضر الألماني، ريكاردا لانج وأوميد نوريبيور، أن الهيئة التنفيذية بكاملها ستستقيل في نوفمبر المقبل عقب سلسلة من النتائج الهزيلة في الانتخابات الإقليمية.

وعلى المستوى الوطني، يعتبر حزب الخضر حالياً ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلاف المكونة من ثلاثة أحزاب، بقيادة المستشار أولاف شولتس والتي عانت صراعات داخلية مريرة وتراجعت بشكل سيئ في استطلاعات الرأي.

وخسر حزب الخضر جميع المقاعد في برلمان الولاية بعد أن فشل في الوصول إلى العتبة المحددة بنسبة 5% اللازمة للفوز في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي في ولاية براندنبورغ.