«عشاق هواوي المتحمسون» منزعجون من نقص هاتف «ميت إكس.تي» في السوق

طُرحت أحدث هواتف هواوي وأبل الذكية للبيع في الصين، أمس، لكن العديد من عشاق الشركة الصينية أصيبوا بخيبة أمل، لأن الهاتف الذي طال انتظاره، ويبلغ سعره 2800 دولار، أي أكثر من ضعف سعر «آيفون 16 برو ماكس»، لم يكن متاحاً للعملاء. وفي متجر هواوي الرئيس في مدينة شنتشن بجنوب الصين، انزعج بعض الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «عشاق متحمسون لهواوي» بعد أن قيل لهم إن أولئك الذين تم تأكيد طلباتهم المسبقة فقط يمكنهم شراء هاتف «ميت إكس.تي» الجديد القابل للطي ثلاث مرات.

وقال الطالب الجامعي يي، أمس «أنا هنا منذ الساعة العاشرة مساء الليلة الماضية، لأن هذا الهاتف القابل للطي ثلاث مرات هو الأول، وأنا متحمس لدعم بلدنا». وأضاف «لكن هذا مخيب جداً للآمال. كان ينبغي لهم أن يوضحوا أننا لا نستطيع الشراء». وشاهدت «رويترز» نحو 30 شخصاً خارج متجر هواوي في بكين، وعدداً مماثلاً في متجرها الرئيس في شنتشن في وقت مبكر من صباح أمس. وشوهد نحو 100 شخص يصطفون خارج أحد متاجر «أبل» الرئيسة في بكين.

وتأتي خيبة الأمل في الوقت الذي حذر فيه بعض المحللين من أن قيود سلاسل التوريد قد تترك العديد من المشترين المحتملين لهاتف هواوي «ميت إكس.تي» في حالة إحباط، وتساءل آخرون عن التكلفة العالية للهاتف وسط اقتصاد راكد. وفي حين قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي في حفل الكشف عن الهاتف هذا الشهر إن الشركة حولت «الخيال العلمي إلى حقيقة»، فإن امتلاك الهاتف لايزال حلماً لكثيرين. وفي متجر الشركة الرئيس في شنغهاي، قال يو إن المبيعات كانت «أفضل من المتوقع»، دون أن يقدم تفاصيل. وأضاف أن الهاتف بيع في «ثوان»، وأن الشركة تعمل على زيادة الإنتاج.

ووفقاً لشركة الاستشارات (آي.دي.سي)، تجاوزت الطلبات المسبقة لهاتف (ميت إكس.تي) 6.5 ملايين، وهو ما يقرب من ضعف عدد الهواتف الذكية القابلة للطي التي جرى شحنها في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من هذا العام، والذي بلغ نحو 3.9 ملايين هاتف. ولا يتطلب الطلب المسبق دفع مقدم حجز.

ولم تذكر «هواوي» عدد الهواتف التي أنتجتها حتى الآن، أو عدد العملاء الذين سيحصلون على الهاتف في يوم الإطلاق. كما لم ترد شركة أبل على طلب للتعليق على عدد أجهزة آيفون الجديدة المتاحة للبيع في الصين أمس. وفي سوق هواكيانجبي للإلكترونيات في شنتشن، قالت بائعة هواتف إنها تبيع أغلى نسخة من (ميت إكس.تي) التي تضم أكبر مساحة ذاكرة داخلية مقابل 150 ألف يوان (21290 دولاراً)، مقارنة مع 23999 يوان في متاجر الشركة. ووفقاً لمصدر مطلع، تدرس «هواوي» إطلاق الهاتف في الأسواق الخارجية في الربع الأول من العام المقبل.