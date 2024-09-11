زعيم كوريا الشمالية يستعد لمواجهة أميركا نووياً

تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بمضاعفة الجهود لجعل قوته النووية جاهزة تماماً لقتال الولايات المتحدة وحلفائها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أمس. جاء ذلك بعد أن كشفت البلاد عن منصة جديدة مصممة على الأرجح لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أكثر قوة، تستهدف البر الرئيس للولايات المتحدة.

وأعلن كيم عن تعهدات مشابهة، لكن تهديده الأحدث يأتي فيما يعتقد خبراء بالخارج أن كيم سيجري اختبارات مستفزة على أسلحة قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر. وفي الأيام الأخيرة، استأنفت كوريا الشمالية أيضاً إطلاق البالونات التي تحمل قمامة نحو كوريا الجنوبية.