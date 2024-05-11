بلينكوفيتش رئيساً لوزراء كرواتيا لولاية ثالثة

تم تعيين الزعيم المحافظ الكرواتي أندريه بلينكوفيتش رسمياً رئيساً للوزراء (أمس) لولاية ثالثة على التوالي، بعد أن شكّل تحالفاً مع حزب يميني متطرف بعد انتخابات غير حاسمة.

وفاز حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم بزعامة بلينكوفيتش بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الشهر الماضي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، لكن ليس بما يكفي للبقاء في السلطة بمفرده. ووافق الحزب هذا الأسبوع على تشكيل ائتلاف مع حركة الوطن اليمينية المتطرفة للحصول على أغلبية برلمانية.

ومن المقرر أن يوافق المشرعون على حكومة بلينكوفيتش الجديدة الأسبوع المقبل.