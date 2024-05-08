دراسة: التمييز العنصري يزيد من خطر الوقوع في الفقر

أظهرت دراسة أجراها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة، أن من يتعرضون للتمييز العنصري في ألمانيا يتزايد خطر وقوعهم في الفقر.

وأوضحت الدراسة التي نُشرَت نتائجها، أمس، أن هذا ينطبق أيضاً على المتضرر من التمييز العنصري حتى لو كان على مستوى عالٍ من التعليم، وضمن القوى العاملة.

وتبين للباحثين أنه على الرغم من أن مَن يعملون بدوام كامل هم أقل عرضة للعيش تحت عتبة الفقر، «فإنه لا تزال هناك فوارق واضحة بين الأشخاص الموسومين عنصرياً، وغير الموسومين عنصرياً». وأوضح الباحثون أن احتمال الوقوع في الفقر أعلى بكثير بالنسبة للرجال المسلمين، حيث تصل نسبته إلى 21%.