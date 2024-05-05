مفتش البحرية الألمانية يطالب بسفن جديدة

طالب مفتش القوات البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، بشراء فرقاطتين إضافيتين للقوات البحرية.

وقال نائب الأدميرال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «أعتقد أن من الضروري للغاية أن تتخذ ألمانيا هذا الخيار، وأن تشتري هاتين الفرقاطتين. اتفق مع الوزير في هذا، لأنه يجب علينا الآن الاستثمار في أسطول المستقبل حتى نتمكن من الاستمرار في أداء مهامنا في حماية شعبنا على الدوام»، مشيراً أيضاً إلى الوضع الأمني ​​المتغير، وأهمية البحرية الألمانية.

وأدلى كاك بهذه التصريحات قبل العودة المتوقعة للفرقاطة «هيسن» من مهمة الاتحاد الأوروبي «أسبيدس».