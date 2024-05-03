ترامب يفقد السيطرة على نفسه وينام خلال محاكمته في إشارة إلى الخرف

باتت قدرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في التحكم محل تساؤل، بينما كان يمثل أمام المحكمة، حيث أشار الطبيب النفسي جون جارتنر الذي كان موجوداً هناك إلى أن هذه السلوكيات تذكر بمرض الخرف.

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس السابق يواجه محاكمته المتعلقة بدفع أموال كرشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.

لاحظ المراسلون الموجودون داخل محكمة مانهاتن الجنائية، أنه في خمسة أيام على الأقل من الأيام السبعة التي مثل فيها ترامب أمام المحكمة، أخيراً، شوهد وهو يغفو على طاولة الدفاع، كل بضع دقائق بينما كان محاموه يحاولون إيقاظه.

وقال الطبيب النفسي جارتنر لصحيفة الميرور: لم يتمكن من السيطرة على نفسه فقد شوهد وهو يغط في النوم، ومن المعروف أن النوم بصورة لا يمكن السيطرة عليها خلال النهار، أمر شائع بين مرضى الخرف.

وقال الطبيب جارتنر، الذي أمضى 28 عاماً أستاذاً مساعداً بدوام جزئي في كلية الطب النفسي بجامعة جون هوبكنز، إن النوم في قاعة المحكمة أمر نادر للغاية لدرجة أنه يتطلب تفسيراً.

وبالنظر إلى أن ترامب هو المتهم، فمن المفروض أن يكون جسمه في حالة إفراز كبير للأدرنالين، وهو ما يجعل أي شخص متيقظاً تماماً.

وقال الطبيب: الاستجابة الطبيعية للأدرنالين تمنح المرء دفعة من الطاقة، ما يجعله مستيقظاً تماماً، حتى لو كان مرهقاً تماماً. وكذلك أي شخص في هذا الموقف الذي يقفه ترامب في المحكمة.

وقال جارتنر: إن نوم المتهم في المحكمة قضية غير معتادة، ومن النادر أن نسمع بها. وأضاف: لقد تحدثت مع عدة محامين من الأصدقاء وأخبروني أنهم لم يشاهدوا طيلة مسيرتهم المهنية أي متهم نائم في المحكمة.

وقال جارتنر البالغ من العمر 66 عاماً، مازحاً: لقد نمت خلال عرض الأوبرا، لكنه نام خمس مرات من أصل سبعة أيام خلال فترة محاكمته، مشيراً إلى ترامب، ولو أنه نام مرة واحدة ربما نقول إنه لم ينم خلال الليلة السابقة أو ربما لسبب ما، ولكن لخمس مرات هذا غير معقول.

ويواجه ترامب الآن 34 تهمة متعلقة بسجلات تجارية مزيفة في محاولة لإخفاء 130 ألف دولار دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، بينما كان في منصب الرئاسة.