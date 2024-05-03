بايدن يكرر قصة اعتقاله خلال حقبة الحقوق المدنية

يتمتع الرئيس الأميركي جو بايدن بسجل حافل في نسج الحكايات الطويلة حول ماضيه، بما في ذلك بعض القصص التي صُنفت على أنها كاذبة أو محض خيال.

وفي مقابلة أجريت معه، أخيراً، على برنامج تلفزيوني، قال بايدن لمحاوره، إنه تم اعتقاله قبل عقود أثناء احتجاجه دفاعاً عن الحقوق المدنية.

وقال بايدن: إن والدته شجعته على قبول دعوة باراك أوباما ليكون نائباً له في انتخابات 2008 من خلال تذكيره بالموقف الذي اتخذه بايدن عندما كان صغيراً عندما اندلعت ثورات الحقوق المدنية في مجتمع لينفيلد بضواحي ديلاوير، بالقرب من المكان الذي تعيش فيه عائلة بايدن في ذلك الوقت.

وقال بايدن: إن والدته أخبرته، «هل تتذكر عندما كانوا يقومون بإلغاء الفصل العنصري في حي لينفيلد؟، كانت هناك عائلة سوداء تنتقل للعيش، وكان هناك أشخاص يحتجون هناك، أخبرتك ألا تذهب إلى هناك ونزلت، تذكر ذلك، ولقد أتيت وتم القبض عليك وأنت تقف على الشرفة مع عائلة سوداء وأعادتك الشرطة» فقلت: «نعم يا أمي، أتذكر ذلك».

وقال بايدن إن والدته استغلت هذه اللحظة للإشارة إلى أنه بعد كل هذه السنوات، أتيحت الفرصة لبايدن لمساعدة أوباما في أن يصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

لقد سمعنا هذه القصة من قبل. وفي يناير 2022، أثناء حديثه في حرم جامعي في أتلانتا تتقاسمه اثنتان من الكليات السوداء تاريخياً، استحضر بايدن معارك الحقوق المدنية، وقال: «يبدو أنها المرة الأولى التي تم فيها اعتقالي بالأمس».

وعندما طلبنا من البيت الأبيض في عام 2022 توضيح نوع الاعتقال الذي كان يشير إليه، وجهنا فريق بايدن إلى مقتطفات من ثلاث خطابات ألقاها بايدن تتعلق بحادثة وقعت في خمسينات القرن الماضي في ولاية ديلاوير، حيث تجمع الناس للاحتجاج على بيع منزل لزوجين أسودين.

وتم استدعاء الشرطة إلى المنزل، بينما احتج مئات الأشخاص في الخارج. وكانت هناك بعض الاعتقالات، لكن لا يوجد سجل لاعتقال بايدن، لقد كانت تصريحات بايدن غير واقعية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بايدن كذبة بشأن تاريخ اعتقاله. وفي عام 2020، قال بايدن إنه تم القبض عليه في جنوب إفريقيا في السبعينات، وهو تصريح تم تقييمه.

وتم إيقاف بايدن في أحد المطارات عندما كان مسافراً مع زملائه الأميركيين من أصل إفريقي، لكن لم يثبت أنه تم القبض عليه، وتراجع بايدن لاحقاً عن هذا الجزء من قصته. وبعد مقابلة بايدن التلفزيونية الأخيرة، أرسلت «بولي فاكت» بريداً إلكترونياً إلى المتحدثين باسم بايدن لسؤالهم عمّا إذا كان لديهم أدلة إضافية حول اعتقال بايدن في ولاية ديلاوير في الخمسينات من القرن الماضي، ولم يكن هناك أي رد.