عائلة كينيدي تؤيد بايدن رغم ترشح أحد أبنائها للرئاسة

أعلنت عائلة كينيدي عن دعمها للرئيس الأميركي جو بايدن في حملة إعادة انتخابه يوم الخميس خلال حدث في فيلادلفيا، وهو توبيخ قوي لمحاولة روبرت كينيدي جونيور المستقلة الوصول للبيت الأبيض، وتوقعت حملة بايدن أن يحضر 15 فرداً من عائلة كينيدي إلى جانب الرئيس. وألقت كيري كينيدي، الأخت الصغرى لروبرت كينيدي جونيور، تصريحات توضح دعم عائلتها لبايدن.

ووفقاً لكيري كينيدي «لقد كان الرئيس بايدن نصيراً لجميع الحقوق والحريات التي دافع عنها والدي وأعمامي». متابعة «لا أستطيع إلا أن أتخيل كيف كانت أكاذيب دونالد ترامب الشنيعة وسلوكه الفظيع ستثير رعب والدي، روبرت كينيدي، الذي شغل بفخر منصب المدعي العام للولايات المتحدة، واحترم تعهده بدعم القانون وحماية البلاد»، واستشهدت مباشرة بوالدها قائلة: «لقد دافع أبي عن العدالة المتساوية، وحقوق الإنسان، والتحرر من العوز والخوف، تماماً كما يفعل الرئيس بايدن اليوم».

وانضم بايدن وأفراد عائلة كينيدي الحاضرون إلى المتطوعين المحليين في حدث تنظيمي على مستوى القاعدة، حيث سيشاركون في توعية الناخبين التي تشمل المكالمات الهاتفية وطرق الأبواب.

وأعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن ترشح روبرت كينيدي جونيور سيسحب الأصوات بعيداً عن بايدن في نوفمبر، ويساعد في انتخاب ترامب في سباق متقارب. وأطلقت لجنة العمل السياسي الكبرى المؤيدة لترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع موقعاً على شبكة الإنترنت يصف كينيدي جونيور بأنه «ليبرالي راديكالي» يسلط الضوء على وجهات نظره بشأن السياسة الضريبية وقوانين الأسلحة والمناخ.