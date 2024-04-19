الأميرة النرويجية مارثا لويز توزّع دعوات حفل زفافها من خطيبها الأميركي دوريك فيريت

بعد أن أعلنت الأميرة النرويجية مارثا لويس، المصنفة في الترتيب الرابع للوصول إلى العرش في النرويج، عن خطوبتها في يونيو 2022 إلى الأميركي شامان دوريك فيريت، قامت في شهر مارس الماضي بتوزيع دعوات حفل زفافها المزمع عقده في أغسطس المقبل. والمعروف أن مارثا لويس هي الابنة الكبرى للملك هيرالد والملكة سونيا، وكان فيريت قد طلب من الملك يد ابنته للزواج منها.

وقال شامان فيريت لصحيفة بيلليد بلادت النرويجية «أنا من الطراز القديم جداً في الطريقة التي أقوم بها بالأشياء. ولذلك جلست مع الملك هيرالد والملكة سونيا وطلبت يد ابنتهما للزواج. ولو قالا لا، لم أكن لأمضي قدماً في هذا الزواج. وأفعل الأشياء بطريقة مشرفة ومحترمة».

وفي سبتمبر من 2023 اتفق شامان مع الأميرة مارثا على موعد زواجهما وهو في 31 أغسطس 2024 في فندق «الاتحاد» في مدينة جيرانجر النرويجية. وكتبت مارثا لويس على موقع إنستغرام «تشتهر مدينة جيرانجر بمضيقها البحري المذهل وجبالها المثيرة، وتم إدراج المدينة ومينائها في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ونحن سعداء لنحتفل بحبنا في هذا الجو الجميل في جيرانجر».

وتم إرسال الدعاوى إلى الضيوف الذين سيصلون إلى النرويج في 29 أغسطس، من أجل حفل الزفاف الذي يستمر أربعة أيام وفق صحيفة نرويجية.

وستكون العائلة الملكية هي من سيستقبل الحضور، وقال الملك والملكة في بيان مشترك «نشعر بالسعادة بالترحيب بانضمام دوريك فيريت إلى عائلتنا، ونتطلع إلى الاحتفال باليوم الكبير معهما. ونتمنى لدوريك ومارثا كل التوفيق».

من جانبهما، أعرب ولي العهد النرويجي وشقيق مارثا الأمير هاكون والأميرة ميتي ماريت في بيان مشترك، أيضاً، عن تمنياتهما السعادة لمارثا ودوريك في زفافهما المزمع عقده في أغسطس المقبل.

وأعلنت الأميرة مارثا لويس علاقتها مع شامان دوريك في مايو 2019، وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي «عندما التقيت مع دوريك كنت محظوظة للغاية، لأنه غير حياتي نحو الأفضل».

وتزوجت الأميرة مارثا في السابق بالكاتب آري بيهن، ولكن زواجهما لم يستمر وحدث الطلاق في عام 2017، ولديهما ثلاث بنات هن: ماود انغليكا، 20 عاماً، وليه ايسادورا، 19، وإيما تاللولا، 15 عاماً، وتوفي زوجها آري بيهن في عام 2019 منتحراً.

• الأميرة مارثا تزوجت في السابق بالكاتب آري بيهن. ولكن زواجهما لم يستمر وحدث الطلاق في عام 2017.