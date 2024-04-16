فوزاي.. كلب شرطة بالزي الرسمي يثير الاهتمام في الصين

تتمتع الأجهزة الأمنية في الصين بسمعة بعيدة كل البعد عن كونها محبوبة، لكن ضابط الشرطة الجديد الأكثر شعبية في البلاد يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بساقيه القصيرتين، وابتسامته العريضة، وذيله المتأرجح. الكلب فوزاي جرو من فصيلة كورجي، ويعني اسمه «الفتى المحظوظ»، هو كلب شرطة احتياطي في ويفانغ، وهي مدينة في مقاطعة شاندونغ الشرقية. وظهر الكلب الذي يرتدي الزي الرسمي لأول مرة في حدث مفتوح نظمته شرطة ويفانغ في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصبح هذا الكلب على الفور ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصل على أكثر من 1.3 مليون مشاهدة في مقطع فيديو واحد تم إطلاقه على منصة «ويبو» الصينية، وتمت مشاهدة الهاشتاغ ذي الصلة لما يقرب من 16 مليون مرة.

وتظهر مقاطع الفيديو كلاباً أخرى في التدريب، بما في ذلك كلب صيد يدعى كوفي، وكلب كشف المتفجرات يُدعى دامبلينغ. وتظهر مقاطع فيديو أخرى فوزاي، وهو يقوم بتدريبات مثل تحديد موقع المفرقعات النارية تحت السيارة، ويحتشد حوله أفراد من الجمهور أثناء سيرهم على الطريق. ويُظهِر أحد مقاطع الفيديو الشهيرة التي حازت 38 ألف إعجاب مجموعة من كلاب الراعي الألماني ذات المظهر الاحترافي الشديد ــ وهي السلالة التي تستخدمها أقسام الشرطة في مختلف أنحاء العالم لقوتها وذكائها، وهم يسيرون بجانب مدربيهم، والعديد منهم يرتدي كمامات، وفي نهاية الصف يسير فوزاي مربوطاً إلى ظهر ضابط، وأقدامه متدلية، مثل حقيبة ظهر. ويقول رئيس قاعدة الكلاب البوليسية في ويفانغ، وانغ يانان، «إن قدرته القوية على التكيف مع البيئة، وعدم حساسيته، ورغبته في استكشاف الأشياء، وولعه بالطعام، يساعد بشكل خاص على تدريبنا له». ويضيف أن ساقيه القصيرتين تمنحانه أيضاً ميزة على الكلاب الأخرى في تفتيش المساحات الضيقة.

ويقول معجبون على وسائل التواصل الاجتماعي مازحين، إن جاذبية فوزاي العالمية جعلته «كلب دعاية»، وتساءلوا عما إذا كانت الكلاب الأخرى ستتنمر عليه، بسبب ساقيه القصيرتين. وأعرب آخرون عن حسدهم لوظيفة فوزاي الحكومية المريحة، والتي يزداد الطلب عليها في الصين بسبب رواتبها المستقرة والمزايا السخية.