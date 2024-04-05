ويليام وكيت أكثر انفتاحاً على الصلح من هاري وميغان

قال أحد الخبراء المقربين من العائلة الملكية البريطانية، إن الأمير ويليام، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، أكثر انفتاحاً للمصالحة من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. ويقال إن الأمير ويليام والأميرة كيت يأملان وضع نهاية لخصومتهما المتواصلة مع الأمير هاري وزوجته ميغان، ولكن دوق ودوقة ساسكس لديهما تحفظاتهما الكبيرة. وابتعد الأمير هاري وزوجته ميغان عن العائلة المالكة نتيجة خصام بينهم منذ بعض الوقت، نظراً لتدهور العلاقات بعد أن تخلى هاري وزوجته عن منصبيهما باعتبارهما من كبار أعضاء العائلة المالكة في بداية عام 2020.

وقال الكاتب المتخصص في الشؤون الملكية توك كوين، لصحيفة ميرور «كيت وويليام أكثر حماسة بكثير بشأن محاولة المصالحة من ميغان وهاري»، وأضاف كوين قائلاً: إن مواصلة الخصام بالنسبة لميغان، وهاري أفضل وأسهل فيما يتعلق بنواحٍ عدة، لأنهما قد يكونان من المشاهير خلال إقامتهما في الولايات المتحدة، ولكنهما ليسا دائماً تحت الأضواء، كما هي الحال بالنسبة للأمير وزوجته كيت.

وتمكن هاري وميغان من تطوير علاقة متوترة مع ويليام وكيت خلال السنوات الماضية، حيث قام دوق ودوقة ساسكس بالعديد من الهجمات على ويليام وزوجته، خاصة منذ أن أطلق هاري وميغان مسلسلاً يتحدثان فيه عن العائلة المالكة على شبكة نتفلكس المتخصصة بالأفلام والأعمال الفنية، في ديسمبر عام 2022.

وادعى الأمير هاري في كتابه، الذي يحمل عنوان «إن سبير»، وهو كتاب يتحدث فيه عن مذكراته، وتم نشره في يناير 2023. أن ويليام وصف زوجته بأنها، «وقحة» و«غير مهذبة»، وكشف دوق ساسكس أيضاً عن العلاقة المتوترة بين زوجته وأميرة ويلز، كاشفاً النقاب عن تفاصيل شجار بينهما على ملابس وصيفة الأميرة تشارلوت لحفل عرسهما في عام 2018. وكتب في مذكراته أنه وجد ميغان تبكي على الأرض، بعد وقوع هذا الجدال بين زوجته وكيت ميدلتون.

ومنذ تخليهما عن واجباتهما الملكية منذ سنوات عدة، يعيش الأمير هاري وميغان الآن في الولايات المتحدة مع طفليهما الأمير أريشي، والأميرة ليليبيت.

وكانت صحيفة ديلي ميل، نقلاً عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد ذكرت أن ترامب قال إذا فاز بالرئاسة، فإنه سيطرد هاري من الولايات المتحدة. وهذا ما سيضع الأمير البريطاني في وضع محرج إذا لم يكن قد تصالح مع عائلته في المملكة المتحدة.

• هاري وميغان تمكنا من تطوير علاقة متوترة مع ويليام وكيت خلال السنوات الماضية، حيث قام دوق ودوقة ساسكس بالعديد من الهجمات على ويليام وزوجته، خاصة منذ أن أطلق هاري وميغان مسلسلاً يتحدثان فيه عن العائلة المالكة على شبكة نتفلكس.