«هزيمة انتخابية مُحرجة» يُمنى بها بايدن في ساموا الأميركية

تعرّض الرئيس الأميركي جو بايدن لهزيمة مفاجئة في يوم «الثلاثاء الكبير»، حيث خسر الانتخابات الحزبية في ساموا الأميركية أمام مرشح غير معروف، يُدعى جيسون بالمر. وتعرّض الرئيس لهذه الضربة في الأراضي الأميركية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، التي لم تمنحه أصوات الهيئة الانتخابية، لكن لايزال بإمكانها إرسال مندوبين ديمقراطيين إلى مؤتمر هذا الصيف.

ولم يشارك سوى 91 ديمقراطياً في التصويت، حيث حصل بالمر على 51 صوتاً مقابل 40 لبايدن. ولدى ساموا الأميركية ستة مندوبين فقط، ومن المتوقع أن يحصل بالمر على أربعة وبايدن على اثنين.

وتقع المنطقة الأميركية الصغيرة في المحيط الهادئ على بُعد 5000 ميل من البر الرئيس للولايات المتحدة، وتبعد مسافة 14 ساعة بالطائرة غرب لوس أنجلوس. وقال بالمر وهو مستثمر مقيم في بالتيمور، ليلة الثلاثاء، على شبكة «سي إن إن»، «لم أسافر فعلياً إلى ساموا الأميركية»، موضحاً: «لقد قمت بالفعل بعقد اجتماعات افتراضية متعددة، وتحدثت مع المواطنين هناك، لكن الناس في ساموا الأميركية ليسوا بالضرورة مواطنين أميركيين تلقائياً».

وخلال السباق التمهيدي الديمقراطي لعام 2020، شهدت ساموا المنافسة الوحيدة التي فاز بها الملياردير مايكل بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك السابق. وبعد ضخ الملايين في سباقه الرئاسي، انسحب بلومبرغ على الفور، وأيد بايدن.

وبعد لحظات من إعلان فوزه على شبكة «سي إن إن»، بدا أن الموقع الإلكتروني لحملة بالمر قد تعطل. وقالت حملته الانتخابية في بيان صحافي إن «شهرة بالمر هي أنه أول مرشح رئاسي يُطلق نسخة ناطقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نفسه». وقالت حملته إن المرشح البالغ من العمر 52 عاماً عمل سابقاً في مايكروسوفت و«كابلان» للتعليم، ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، وهو خريج كلية هارفارد للأعمال.

ويأتي فوزه في الوقت الذي يواجه فيه بايدن منافسين معروفين، من أمثال النائب عن مينيسوتا، دين فيليبس، وخبيرة المساعدة الذاتية، ماريان ويليامسون، التي قفزت مرة أخرى إلى السباق التمهيدي يوم الأربعاء، بعد أن حصلت على أصوات أكثر من فيليبس في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان.

وقبل فوز بالمر، خسر بايدن اثنين من مندوبيه في تصويت «غير ملزم»، وهو تصويت احتجاجي على دعم الرئيس لإسرائيل بينما يتم قتل المدنيين في غزة. ولم يفز فيليبس ولا ويليامسون بمندوب واحد حتى الآن. وقبل فوز بالمر غير المتوقع في الانتخابات التمهيدية، كان عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا يتحدث بالفعل بطريقة فكاهية عن نتائجه السيئة.

وكتب فيليبس على موقع «إكس»، «تهانينا لجو بايدن، وغير الملتزمين، وماريان ويليامسون، ونيكي هيلي على إظهار المزيد من الجاذبية للموالين للحزب الديمقراطي أكثر مني».

وكانت المرة الأخيرة التي فاز فيها منافس لرئيس حالي في الانتخابات التمهيدية في عام 1996، عندما فاز رولاند ريمرز في داكوتا الشمالية، بسبب عدم ظهور الرئيس بيل كلينتون في بطاقة الاقتراع. وتمكن كلينتون من الفوز بإعادة انتخابه.

وقبل ذلك، في عام 1980، خسر الرئيس حينها جيمي كارتر ولاية ماساتشوستس أمام السيناتور تيد كينيدي، وهي الولاية التي ينتمي إليها الأخير، ثم خسر في 11 ولاية أخرى.

• يواجه بايدن منافسين معروفين، من أمثال النائب دين فيليبس، وخبيرة المساعدة الذاتية، ماريان ويليامسون.

• عمل جيسون بالمر في مايكروسوفت و«كابلان» للتعليم، ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس».