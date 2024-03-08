رئيس حزب العمال البريطاني مطالب بتخفيف وزنه

يبدو أن زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بحاجة إلى أن يخسر بضعة أرطال من وزنه، هذا ما قاله عضو الحزب لورد ماندلسون في سخرية غير عادية على السير كير البالغ من العمر (61 عاماً) في بث صوتي، حيث حذّر من أن المظهر «مهم للغاية»، لكن حلفاء ستارمر ردوا بأن ماندلسون كان لديه في السابق «كرش كبيرة»، وقالوا: «لا ينبغي للأشخاص الذين يعيشون في بيوت من زجاج أن يرشقوا الآخرين بالحجارة» واندلع الخلاف بعد أن تأمل أحد الزملاء، وهو ماندلسون في أهمية الشكل الذي ينظر إليه السياسيون وفي حديث له بثته صحيفة «التايمز» على موقعها وهو بعنوان «كيف تفوز بالانتخابات»، قال ماندلسون: «مشكلتي مع رئيس الحكومة ريشي سوناك هي أنه دائماً يرتدي بدلات ضيقة تجعله يبدو صغير الحجم» وأضاف: «كي أكون منصفاً في هذا الشأن، وعلى نفس المنوال، فإن كير ستارمر يجب أن يخسر بعض الأرطال من وزنه، ولهذا من المهم أن يكون رئيس حزب العمال نحيفاً وليس العكس».

ومن المعروف أن السير كير، الذي سيرد على ميزانية وزير المالية جيريمي هانت في مجلس العموم اليوم، لاعب كرة قدم متحمس وكان نباتياً لمدة ثلاثة عقود، على الرغم من أنه يأكل الآن السمك. ومن المعروف أيضاً أن سوناك يصوم 36 ساعة بداية كل أسبوع.

ولم يهتم وزير الصحة في حكومة الظل لما قاله ماندلسون. وقال لمحطة «ال بي سي» باعتباري وزير الصحة في حكومة الظل، فأنا ضد هذا النوع من التشهير بالسمنة، ويجب على بيتر ماندلسون أن يتحدث بشكل أفضل. ولقد شاهدنا بطن ماندلسون الغريبة خلال السنوات السابقة، وتابع: «لا ينبغي للذين يعيشون في بيت من زجاج أن يرموا الحجارة على الآخرين»

وشارك كبير الأمناء في حكومة الظل دارين جونز في هذه القضية خلال جولة من المقابلات سبقت الميزانية قبل يومين.

وقال جونز: «يجب أن أقول إني أعتقد بأن كير ستارمر وهو في نهاية الـ50 من العمر على ما أعتقد أو حتى في بداية الستينات، يبدو أكثر لياقة مني وأنا عمري 37 عاماً» وأضاف: «أعتقد أنه يلعب كرة القدم كثيراً، وأعتقد أنه يلعب الكرة أكثر من لورد ماندلسون. وأنا أعرف أنه سعيد في تقبل النصائح من زملائه».