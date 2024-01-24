زلزال قوته 7.1 درجات يضرب قيرغيزستان والصين

قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن زلزالاً بقوة 7.1 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين قيرغيزستان وإقليم شينغيانغ الصيني أمس، فيما وردت أنباء عن إصابات وانهيار منازل. وذكرت هيئة الزلازل الصينية أن الزلزال وقع الساعة 2:09 صباحاً، وعلى عمق 22 كيلومتراً في المنطقة الحدودية الجبلية بمقاطعة ووشي في شينغيانغ بشمال غرب الصين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) عن هيئة الزلازل في شينغيانغ، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من ووشي، فيما تقع خمس قرى ضمن نطاق 20 كيلومتراً حول المركز. وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إنه تم تسجيل 40 هزة ارتدادية.