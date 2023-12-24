تحقيق أوكراني يكشف عن احتيال في مشتريات أسلحة

قال جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الدفاع، أول من أمس، إنهما اكتشفا مخططاً لشراء قذائف مدفعية عن طريق الاحتيال يتضمن اختلاس ما يعادل نحو 40 مليون دولار. وأصبح الفساد في أوكرانيا قضية أكثر أهمية مع تقدم كييف بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان عن جهاز الأمن الأوكراني، إن المخطط ركز على عقود شراء قذائف المدفعية. وتخلت وكالة المشتريات بوزارة الدفاع في الآونة الأخيرة عن عقد لتأمين القذائف بأسعار أعلى من أسعار السوق، وأبرمت صفقة جديدة تقضي باستبعاد الوسطاء وخفض السعر، لكنها قالت إن مسؤولاً كبيراً بالوزارة مدد العقد السابق وتم إيداع أموال بقيمة 40 مليون دولار في حسابات مملوكة للشركات الوسيطة.