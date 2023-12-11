حزب العمال البريطاني يريد تغيير السياسة الدفاعية

يريد حزب العمال البريطاني علاقة أوثق بكثير مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، في مجال الدفاع، إذا تولى السلطة بعد الانتخابات العامة عام 2024. وصرّح وزير دفاع الظل، جون هيلي، بأن حزب العمال سيقلب سياسة المحافظين الدفاعية والأمنية رأساً على عقب، من خلال تعميق التعاون العسكري في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقال هيلي عقب زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو): «نتطلع إلى إقامة تعاون منهجي واتفاق دفاعي وأمني مع الاتحاد الأوروبي»، متابعاً: «سنبدأ العمل مباشرة بعد الانتخابات».

وقبل عام على الانتخابات العامة، يتقدّم حزب العمال المعارض بـ19 نقطة مئوية على الحزب الحاكم.