جمع 980 ألف دولار لعلاج فلسطيني أصيب بالرصاص في ولاية فيرمونت

جُمع أكثر من 980 ألف دولار من أجل علاج أحد الطلاب الجامعيين الثلاثة من أصل فلسطيني، الذين أصيبوا بالرصاص في ولاية فيرمونت، الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابته بشلل من الصدر إلى الأسفل، بعد أن استقرت رصاصة في عموده الفقري.

وقالت عائلة عورتاني، إن هشام عورتاني، الطالب في جامعة براون البالغ 20 عاماً، كان يسير مع أصدقائه قرب حرم جامعة فيرمونت في بيرلينغتون في 25 نوفمبر، عندما «تم إطلاق النار على الأصدقاء الثلاثة في هجوم غير مبرر». وقد أصيب الثلاثة جميعاً بجروح خطرة، ويعاني عورتاني حالياً شللاً من الصدر إلى الأسفل.

وأضافت العائلة: «كانت أفكار هشام الأولى تتعلق بأصدقائه، ثم بوالديه اللذين كانا على بُعد آلاف الأميال. لقد أظهر شجاعة ملحوظة ومرونة وثباتاً حتى مع ظهور حقيقة إصابته بالشلل».

وجاء إطلاق النار وسط تصاعد جرائم الكراهية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك التهديدات المتزايدة للمجتمعات اليهودية والمسلمة والعربية، منذ بداية الحرب بين إسرائيل و«حماس» في أوائل أكتوبر الماضي. وفي حين أن المسؤولين في بيرلينغتون، بولاية فيرمونت، لم يصنّفوا حادث إطلاق النار على أنه جريمة كراهية، فقد أثار الهجوم إدانة واسعة من السلطات وجماعات المناصرة، وبينما كانت إصابة عورتاني هي الأسوأ، إلا أن أحد أقاربه عبّر عن قلقه بشأن صحة الصديقين الآخرين.