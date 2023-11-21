صحافة عربية ..جامعة الكويت تشدد الإجراءات لمنع الغش في الاختبارات

أعلنت جامعة الكويت موافقة مجلسها خلال اجتماعه، الأحد الماضي، على اللائحة الجديدة للغش والإخلال باختبارات القدرات الأكاديمية في الجامعة، اشتملت هذه اللائحة على عقوبات مشددة بحق من يقدم على الغش.

وتنص اللائحة، التي حصلت عليها «القبس»، على تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الغش، خاصة باختبارات القدرات. وأوضحت اللائحة أنها تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء اختبارات القدرات الأكاديمية، وتحديد العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل طالب متقدم لأداء اختبار القدرات الأكاديمية.

وبينت ديباجة اللائحة أن المقترح جاء نتيجة وجود ثغرات قانونية في العقوبات التي تقع على الطلبة المتقدمين لاختبارات القدرات باعتبارهم غير مقيدين في جامعة الكويت، مشددة على ضرورة اعتماد لائحة بهدف إيجاد سند قانوني لمحاربة الغش أثناء اختبارات القدرات الأكاديمية. وعرضت اللائحة على مجلس الجامعة وتمت الموافقة عليها.

عن «القبس» الكويتية