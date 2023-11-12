الاتحاد الأوروبي يواجه قراراً تاريخياً في ديسمبر

عندما يجتمع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل في ديسمبر المقبل، سيواجهون واحداً من أهم القرارات في تاريخ الاتحاد، والمتمثل في إمكانية البدء بمفاوضات عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتشير توصية المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع ببدء المحادثات إلى أن المجلس الأوروبي سيعطي الضوء الأخضر بكل تأكيد، ولكن هذا لا يعني ضمناً أنه سيتم السماح لأوكرانيا بالانضمام في أي وقت قريب.

وقد تجد الدولة التي مزقتها الحرب نفسها محاصرة في مفاوضات بلا جدوى. ويمكن أن يكون رفض (الناتو) الوفاء بوعده بعضوية أوكرانيا هو أحد الأسباب لتوقع محادثات مطولة بين بروكسل وكييف.