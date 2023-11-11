الحرب في السودان تفجر أزمة إنسانية

انتهى أسبوع من المحادثات التي توسطت فيها السعودية بين الأطراف المتحاربة في السودان، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن التزامات بتوصيل المساعدات الإنسانية، ولكن لم يتم التوصل إلى هدنة للصراع الذي احتدم منذ أبريل الماضي. وخلال الأشهر التي تلت ذلك، اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار الذي انتهكه الطرفان. وسارع الأجانب في العاصمة السودانية الخرطوم للخروج ومغادرتها، لكن الحرب وصلت إلى طريق مسدود ودموي. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية مروعة واسعة النطاق في السودان. وقد نزح نحو 4.5 ملايين شخص خلال الصراع، وفر أكثر من مليون آخر من البلاد، ولجأ نحو نصف مليون إلى مخيمات في تشاد.