أميركا تسعى لتعطيل سلسلة التوريد الروسية

رفضت موسكو حزمة جديدة واسعة النطاق من العقوبات، فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا، قائلة إن واشنطن «لا ينبغي أن تحشر أنفها» في الضغط على الكرملين لوقف الهجوم.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عما يقرب من 100 عقوبة تستهدف إنتاج الطاقة الروسية وعائداتها، وقطاعي المعادن والتعدين، والمشتريات الدفاعية، والمتورطين في دعم المجهود الحربي لموسكو. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن «تصرفات اليوم تظهر تصميمنا الإضافي على الاستمرار في تعطيل كل حلقة من سلسلة الإمداد العسكرية الروسية، واستهداف الجهات الخارجية التي قد تسعى إلى دعم المجهود الحربي الروسي».