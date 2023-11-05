جنرال أوكراني: الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود

أدى تقييم أحد كبار الجنرالات في أوكرانيا - يفيد بأن الحرب مع روسيا وصلت إلى طريق مسدود - إلى تأجيج المشاعر بين الحزبين الأميركيين حول الجدل المتعلق بما إذا كان دعم كييف بمزيد من الأسلحة يزعج الكونغرس.

وكان هذا الاعتراف لرئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، قد تردد صداه في الكونغرس الأميركي، حيث يرى الجمهوريون أن تعليقاته تعد سبباً لإعادة النظر في الدعم المنقطع النظير لكييف. وهذا من شأنه أن يزيد صعوبة حرب أوكرانيا ضد روسيا. وقال زالوجني لمجلة «إيكونوميست»: «أعتقد أنه على الأرجح لن يكون هناك أي اختراق عميق أو جيد» ضد روسيا، إذ إن الحرب وصلت إلى طريق مسدود.