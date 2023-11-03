زامبيا تحرم رئيسها السابق فوائد وامتيازات التقاعد

سحبت حكومة زامبيا فوائد وامتيازات التقاعد من الرئيس السابق إدغار لونغو، بعد قراره بالعودة إلى السياسة النشطة. وخسر لونغو الرئاسة أمام هاكايندي هيشيليما في عام 2021، وبعد ذلك أعلن اعتزاله. وبعد ست سنوات في منصبه، غادر البلاد التي تواجه مشكلات اقتصادية خطيرة باعتبارها الدولة الأكثر مديونية في إفريقيا. وتمهد عودته إلى السياسة الطريق لسباق رئاسي مؤلم في عام 2026. وقد تم إخطار الرئيس السابق بالسحب الفوري لمزايا وامتيازات التقاعد، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة. وقال إن القانون ينصّ بوضوح على أن الرؤساء السابقين الذين عادوا إلى السياسة سيفقدون مزاياهم.